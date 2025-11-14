Este refuerzo sudamericano ya está en Club América y da muchas esperanzas al equipo

América sorprendió a todos el pasado julio al anunciar la contratación de Ícaro Conceição, una interesante promesa brasileña de 18 años, con la intención de sumarlo a sus Fuerzas Básicas y darle la oportunidad de adaptarse al fútbol mexicano. Cuatro meses más tarde, el futbolista podría sumar minutos en el primer equipo de la mano de André Jardine.

Antes de afrontar los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025, las Águilas disputarán un juego amistoso en Estados Unidos ante Los Angeles Galaxy . Según indicó recientemente el periodista Jonatan Peña, este encuentro podría marcar el debut de Conceição en el primer equipo del América.

Ante la gran cantidad de bajas que tendrá Jardine para este amistoso debido a la fecha FIFA, el entrenador brasileño optó por darle un hueco a su compatriota entre los convocados. El joven mediocentro ya viajó a Estados Unidos con el resto de sus compañeros y hay grandes expectativas por verlo en cancha.

En su llegada al conjunto azulcrema, el oriundo de Sergipe se mostró muy entusiasmado por el desafío. "Estoy muy feliz y motivado. Sé que tengo mucho trabajo por delante con la playera más prestigiosa e histórica del fútbol mexicano", declaró para los canales oficiales de la Liga BBVA MX. ¿Será esta la oportunidad que tanto soñaba?

La última prueba del América antes de la Liguilla

Tras perder en la última fecha de la Fase Regular y caer al cuarto puesto, el América buscará reponerse y llegar de la mejor manera a la Liguilla. Para ello, enfrentarán a Los Angeles Galaxy en un amistoso que puede ser clave para recuperar la confianza y levantar los ánimos del equipo y la afición.

Con varias bajas confirmadas por la fecha FIFA (Luis Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez fueron citados por México), Jardine tendrá la oportunidad de darle lugar a algunos futbolistas que no son tan habituales, tal y como ocurre con Ícaro. El amistoso se llevará a cabo este sábado desde las 21:15 horas en el Health Sports Park de Carson, California.