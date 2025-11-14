Gabriel Milito recibió un premio inesperado que confirma que ya no es odiado en Chivas

Para contrastar las malas noticias y el luto por el que está atravesando Chivas por el fallecimiento de un ex DT , el equipo de Guadalajara recibió un reconocimiento que fue directamente para su entrenador, Gabriel Milito. Este premio inesperado confirma completamente que ya no es odiado por nadie en el Rebaño Sagrado, donde tanto se le discutió en un principio.

Mientras que la directiva del Guadalajara busca a un defensa a como dé lugar , Milito fue reconocido por la Liga BBVA MX en las redes sociales con el premio al mejor DT de la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2025. “¡El líder del Rebaño que hace soñar a su afición! Esa afición que lo votó como el DT de la Jornada 17”, expresó la cuenta oficial.

Cabe recordar que en la Jornada 17 el Rebaño Sagrado se impuso por 4-2 contra los Rayados de Monterrey, un gran equipo. Ahora le tocará jugar los cuartos de final de la Liguilla contra Cruz Azul, un rival duro que llega con ventaja por ubicación en la tabla general.

TE PUEDE INTERESAR:



Claro, este premio confirma que los aficionados de Chivas ya confían plenamente en el entrenador argentino puesto que son los propios fanáticos los que votan para elegir quién fue el mejor entrenador de cada fecha. Luego de un comienzo muy flojo, Milito supo levantar a su equipo y hoy en día son candidatos a quedarse con el campeonato de México.

¡El líder del Rebaño que hace soñar a su afición! 👏



Esa afición que lo votó como el DT de la Jornada 17 presentado por @Nissan_mx. 🐐#NissanEnLaLigaMX pic.twitter.com/ge5PiQ5l3M — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 12, 2025

La evolución increíble de Gabriel Milito en Chivas de Guadalajara

No se descubre nada cuando se dice que las Chivas no habían comenzado bien con el entrenador de 45 años. Las estadísticas así lo demuestran. Para dar claridad, en sus primeros 13 partidos había ganado 5, empatado 2 y perdido 6, lo que se traduce como el 43,5 % de los puntos obtenidos. Números muy bajos.

Sin embargo, Milito logró cambiarle la cara al Guadalajara sobre el final de septiembre. Desde ese momento a esta parte Chivas ha jugado 9 partidos, de los cuales ganó 7, empató 1 y perdió 1. Es decir, los del ex jugador del Barcelona obtuvieron el 75,8 % de los puntos que estaban en juego.

No por nada Chivas se encontraba fuera de la zona de clasificados a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 y, tras este excelso nivel sobre el final de la fase regular, consiguió clasificarse con comodidad a los playoffs.