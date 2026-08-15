Ganó 32 títulos, es referente del Barcelona y lo ponen a la par de Lionel Messi

El FC Barcelona se dice listo para iniciar una nueva temporada en España con la intención clara de mantener la jerarquía y el dominio que ha tenido en los últimos dos años, por lo que, para ello, decidió reforzar su ataque a través de elementos probados y consagrados en el viejo continente.

Un Barcelona alérgico al gol

No obstante, este periodo también sirve para recordar a algunos jugadores que formaron parte de la época reciente más exitosa que el club tuvo hace más de una década y, sin duda, entre ellos destaca Andrés Iniesta, considerado uno de los más grandes en la historia del FC Barcelona.

¿Andrés Iniesta es comparado con Messi en el Barcelona?

Surgido de la Masía, y con un toque de balón por demás impresionante, hacen de Andrés Iniesta un miembro del Salón de la Fama del Barcelona, pues desde su debut en 2002 hasta su retiro del club en 2018 logró convertirse en un ombre cuyo ADN culé es visto desde miles de kilómetros de distancia.

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Y es que, en los 16 años en los que estuvo en el Barcelona, Andrés Iniesta conquistó un total de 32 títulos oficiales con la institución, mismos en los que fue pieza fundamental en la mayoría destacando sus nueve ligas españolas, así como cuatro UEFA Champions League.

Por su palmarés, la forma en cómo se presentó en ciertos escenarios continentales y el sentido de liderazgo que tuvo en la institución, algunos expertos lo consideran a la par de Lionel Messi en cuanto a nivel de grandeza en el Barcelona, equipo al que salió después de marcar historia en el campo.

¿Cuáles fueron los números de Andrés Iniesta en el Barcelona?

Andrés Iniesta forma parte del Top 5 de jugadores con más apariciones en la historia del FC Barcelona al registrar un total de 674 partidos a nivel nacional y continental. En esta cantidad de juegos el español acumuló 57 anotaciones, así como 130 pases a gol como centrocampista e interior por ambos lados.