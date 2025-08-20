OFICIAL: Jugador de la Liga BBVA MX llamado por Argentina para la próxima Fecha FIFA

Lionel Scaloni incluyó a Ángel Correa en la prelista de convocados de la Selección Argentina para la próxima doble fecha de Eliminatorias, en la que el equipo se enfrentará a Venezuela en Buenos Aires y a Ecuador en Guayaquil. La convocatoria forma parte de una lista amplia en la que conviven referentes consolidados y novedades destinadas a fortalecer el plantel de cara al ciclo mundialista.

El llamado adquiere relevancia porque Correa llega al proceso habiendo cambiado de club recientemente: tras una década en el Atlético de Madrid, el delantero fue oficializado como nuevo futbolista de Tigres UANL en la Liga BBVA MX , movimiento que no le cerró las puertas del seleccionado nacional. Su traspaso y su continuidad en los llamados demuestra que Scaloni mantiene en consideración a jugadores con recorrido y polivalencia ofensiva.

¿Qué puede aportar Ángel Correa a la Selección Argentina?

Técnicamente, Correa es una pieza ofensiva versátil, ya que puede jugar por las bandas o como segundo delantero, aporta movilidad, experiencia en competiciones europeas y gol ocasional. En la Albiceleste ha tenido participaciones repartidas en distintos ciclos, y su inclusión responde tanto a la necesidad de alternativas para el ataque como a la búsqueda de roce internacional de futbolistas que hoy actúan fuera de Europa.

Juventud y experiencia en el plantel de Argentina

La convocatoria también debe leerse en el marco del plan de Scaloni de equilibrar experiencia y recambio, la lista preliminar mezcla figuras consagradas como Lionel Messi y otros referentes con jóvenes y futbolistas en plenitud que pueden aportar soluciones puntuales durante las Eliminatorias. La doble fecha está programada para principios de septiembre con sede en el Monumental para el primer encuentro y la nómina definitiva podría sufrir ajustes por lesiones o decisiones técnicas.

Ángel Correa ha tenido un gran arranque desde su llegada al futbol mexicano con los Tigres de Nuevo León, tanto en la Liga BBVA MX como en la Leagues Cup, siendo la nueva estrella del equipo de San Nicolás de los Garza y de la CONCACAF.

