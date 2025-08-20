¡DE NO CREERSE! Los únicos equipos que se mantienen invictos en el Apertura 2025

Tras la disputa de la quinta jornada del Apertura 2025, solamente dos equipos mantienen su condición de invictos: Club América y Cruz Azul. La confirmación de este panorama se produjo en la última fecha, cuando las Águilas le arrebataron el invicto a Tigres y la Máquina Cementera logró sostener su racha, dejando a ambos clubes como las únicas escuadras sin derrota en lo que va del torneo.

¿Como Tigres sumó su primera derrota en el Apertura 2025?

El sábado 17 de agosto de 2025 América protagonizó uno de los resultados más comentados de la jornada al derrotar 1-3 a Tigres en el Estadio Universitario, un triunfo que no solo significó tres puntos de peso para el conjunto azulcrema, sino que además terminó con la racha perfecta del club regiomontano. Erick Sánchez fue figura con un doblete que volteó el marcador a favor de las Águilas y dejó a la afición visitante celebrando un triunfo clave fuera de casa.

Por su parte, Cruz Azul llega a esta condición de invicto con una combinación de victorias y empates que le han permitido escalar posiciones en la tabla y consolidarse como uno de los aspirantes más sólidos del inicio del campeonato. La ‘Máquina’ ha mostrado orden defensivo y eficacia en momentos puntuales del encuentro, elementos que han resaltado como claves para sostener la racha en una primera fase que suele ser impredecible.

¿En que ayuda al América y el Cruz Azul mantenerse invictos?

La situación adquiere relevancia porque reduce el número de contendientes con registros perfectos y ofrece a América y Cruz Azul un colchón de confianza de cara a las próximas jornadas, mantener la invulnerabilidad puede traducirse en ventaja anímica y en mayor margen para planificar rotaciones con vistas a competiciones internacionales y a la exigente temporada de liga. La pelea por los puestos de privilegio será muy reñida y que ambos clubes deberán sostener consistencia para convertir este arranque en verdadero candidato al título.

En las próximas fechas ambos equipos afrontarán partidos que pondrán a prueba su continuidad; la afición estará atenta a si América y Cruz Azul consiguen transformar este buen comienzo en una carrera duradera hacia la cima del Apertura 2025, o si la competitividad de la liga terminará por abrir grietas en sus expedientes.

