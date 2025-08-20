Tigres recupera a futbolista para marcar a Lionel Messi

Los Tigres recuperan a un futbolista que podría marcar a Lionel Messi en el partido que tendrán ante el Inter Miami, correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup que se disputará este miércoles 20 de agosto.

Se trata de Jesús Angulo, quien por fin terminó su proceso de rehabilitación y realizó el viaje con el resto del equipo regiomontano hacia tierras estadounidenses para este enfrentamiento en el Chase Stadium ubicado en el estado de Florida.

Pizarro sorprende con la convocatoria de Angulo

El lateral izquierdo es la principal novedad en la convocatoria del técnico Guido Pizarro para este duelo por un boleto a la semifinal del certamen entre los equipos de la LIGA BBVA MX y la Major League Soccer (MLS).

Por su posición en el campo, el “Stitch” podría ser uno de los encargados de tratar de frenar a Messi, ya que Angulo ha demostrado ser uno de los elementos más confiables en la zaga de los Tigres. Sin embargo, por la falta de actividad todavía es una duda si el defensa mexicano será parte del once titular o si sería un recambio en caso de que los “Felinos” necesiten cerrar el partido.

Los números de Angulo

Jesús Angulo fue prácticamente inamovible en el torneo pasado, en el que disputó 16 juegos como titular, de los 19 encuentros totales en los que participó; su último partido fue en la vuelta de las semifinales en la que cayeron ante el Toluca, a mediados de mayo.

Posteriormente el “Stitch” era parte de la Selección Mexicana para jugar la Copa Oro, pero sufrió un derrame articular y una meniscopatía en el cuerno posterior del menisco lateral, sumado a una lesión condral en la superficie femoral y tibial que requirió que fuera operado.

Actualmente Jesús Garza es quien ha ocupado el puesto de lateral izquierdo en el cuadro de la “U” de Nuevo León, con cuatro titularidades en lo que va del Apertura 2025.

