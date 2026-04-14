¿Quién es el jugador más productivo del futbol regio?

El delantero Ángel Correa acabó con la sequía goleadora que arrastraba tras una gran exhibición que tuvo en el triunfo de los Tigres ante las Chivas, que además sirvió para ponerlo como el futbolista más productivo de toda la Sultana del Norte.

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El pasado sábado, el atacante argentino se lució con una anotación y dos asistencias que se reflejaron en el marcador de 4-1 en favor de los “Felinos” durante el encuentro que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Universitario.

El ex futbolista del Atlético de Madrid venía de ocho partidos, entre la LIGA BBVA MX y la Concacaf Champions Cup, sin poder generar un gol hasta que dejó atrás esta mala racha para reafirmar que es el jugador con mayor aporte ofensivo en este 2026, entre todos los elementos de los equipos regiomontanos.

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Los números de Correa

Tras su actuación contra el Guadalajara, el delantero campeón del mundo con Argentina llegó a 10 anotaciones producidas este año, en los 18 partidos que ha disputado entre todas las competiciones.

“Angelito” Correa registra cinco tantos y cinco asistencias en un total de 1 mil 455 minutos en cancha, por lo que en promedio genera un gol cada 145.5 minutos disputados. Entre todos los futbolistas de Tigres y Rayados no hay otro atacante con esa cantidad de producción ofensiva en este 2026.

Estos son los máximos goleadores

Exclusivamente en el torneo Clausura 2026, el argentino cuenta con cuatro dianas que lo tienen ubicado entre los mejores 20 goleadores del certamen, pero muy lejos de los punteros que son el mexicano Armando “La Hormiga” González de Chivas y el italiano Joao Pedro del Atlético de San Luis, cada uno con 12 tantos.

Mientras que solo contando los equipos regiomontanos, los mejor posicionados en esta tabla son el argentino Juan Brunetta por parte de la “U” de Nuevo León y el serbio Uros Durdevic del lado del Monterrey, con cinco goles respectivamente.

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