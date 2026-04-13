Atacante mexicano, podría estar jugando sus últimos partidos en Liga MX ante el interés del Feyenoord

De acuerdo a múltiples reportes de prensa, el delantero de Tigres y surgido del Atlas, Ozziel Herrera ha despertado un gran interés en el Feyenoord de Países Bajos y estarían dispuestos a dialogar y alcanzar un acuerdo para fichar próximamente al atacante felino.

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Ozziel Herrera tiene ciertas características que lo convierten en un jugador que anhelan equipos al ataque. Así como Tigres lo buscó procedente de Atlas ahora es en el extranjero donde no solo Feyenoord lo quiere, pues los rumores sostienen que en Portugal y España también le han puesto el ojo.

El Porto, el Sevilla y también en Países con el PSV, serían esos equipos que sondean a Oziel Herrera, pero ante esa latente posibilidad es que habría comenzado una conversación para poder firmar a Ozziel, quien tiene 24 años y mide 1.83 m de estatura.

Los reportes de prensa extraoficiales, apuntan a que su representante Matías Bunge, se reunió con directivos de Tigres para conversar este tema, reiterando que el Feyenoord lo quiere en la siguiente ventana de transferencias.

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Los minutos de Oziel Herrera en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Ozziel Herrera es un jugador que en Tigres entre tanta competencia no ha logrado tener tantos minutos, suma apenas 394 de mil 260 posibles, sumados en 11 partidos de este torneo.

Tiene un gol y cuatro cotejos en los que comenzó como titular en la alineación de Pizarro.

Aún con pocos minutos, ven a Oziel Herrera como un jugador que puede crecer y rendir al ataque como hace algunos años fue la apuesta por Santi Gimenez.