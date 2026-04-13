Así queda la tabla anual de la Liga BBVA MX tras la Jornada 14 y la lucha por el millón de dólares

La tabla anual volvió a apretarse en el momento más delicado del torneo. La Jornada 14 no cambió al líder, pero sí movió el contexto. Toluca y Cruz Azul no lograron despegarse, mientras que Chivas dejó escapar una oportunidad clave para meterse de lleno en la pelea.

Y cuando quedan pocas fechas, tres para ser exactos, eso puede pesar.

Te puede interesar: Cruz Azul tiene un grave problema: LAFC usó esta táctica maestra para el partido y podría perjudicarles

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

Toluca y Cruz Azul no se sueltan en la cima

El empate de ambos dejó todo prácticamente igual.

Toluca se mantiene como líder con 64 puntos, apenas uno por encima de Cruz Azul, que llegó a 63. La diferencia es mínima y, a estas alturas, cualquier detalle puede cambiar la historia.

Los Choriceros estuvieron muy cerca de ampliar su ventaja, pero el Atlético de San Luis les empató de último minuto, y terminaron sumando sólo un punto.

Por su parte, Chivas deja escapar terreno en la tabla anual, ya que cayó de manera contundente ante los Tigres, y se quedó en 60 puntos. Aunque sigue en la pelea, dejó ir la posibilidad de acercarse directamente a la cima. Ahora depende no solo de lo que haga, sino también de lo que Toluca o La Máquina, dejen de hacer.

Te puede interesar: OFICIAL: Confirman cambio de horario de partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Así queda la tabla anual tras la Jornada 14

Pos Club PJ G E P GF:GC Dif Pts 1 Toluca 31 18 10 3 63:27 +36 64 2 Cruz Azul 31 18 9 4 57:35 +22 63 3 Chivas 31 19 3 9 57:39 +18 60 4 Tigres 31 16 8 7 57:32 +25 56 5 América 31 15 8 8 48:31 +17 53 6 Pachuca 31 14 8 9 42:34 +8 50 7 Pumas 31 12 12 7 50:40 +10 48 8 Monterrey 31 13 7 11 52:46 +6 46 9 Tijuana 31 10 12 9 44:38 +6 42 10 FC Juárez 31 10 9 12 48:52 -4 39 11 Atlas 31 9 9 13 38:53 -15 36 12 Querétaro 31 9 8 14 32:47 -15 35 13 Necaxa 31 9 6 16 41:52 -11 33 14 León 31 9 5 17 30:55 -25 32 15 San Luis 31 9 4 18 46:52 -6 31 16 Santos Laguna 31 8 5 18 39:63 -24 29 17 Mazatlán 31 5 10 16 36:57 -21 25 18 Puebla 31 6 7 18

Más que puntos: lo que está en juego para el ganador del año

Y es que no se trata solo del liderato. El primer lugar de la tabla anual otorga un premio económico cercano al millón de dólares, además de beneficios deportivos como el pase a la Concachampions y ventajas en otros torneos.

Por eso, cada punto vale oro en este cierre de torneo, en el que Toluca parte con ventaja a falta de tres fechas de campaña regular, pero con una diferencia mínima. La tabla anual está lejos de definirse, todo lo contrario: se apretó justo cuando más importa.