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Así queda la tabla anual de la Liga BBVA MX tras la Jornada 14 y la lucha por el millón de dólares

Toluca y Cruz Azul empatan y mantienen la cima con un punto de diferencia; Chivas tropieza y se rezaga en la pelea por el liderato anual.

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|Instagram: Toluca

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

La tabla anual volvió a apretarse en el momento más delicado del torneo. La Jornada 14 no cambió al líder, pero sí movió el contexto. Toluca y Cruz Azul no lograron despegarse, mientras que Chivas dejó escapar una oportunidad clave para meterse de lleno en la pelea.

Y cuando quedan pocas fechas, tres para ser exactos, eso puede pesar.

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Toluca y Cruz Azul no se sueltan en la cima

El empate de ambos dejó todo prácticamente igual.

Toluca se mantiene como líder con 64 puntos, apenas uno por encima de Cruz Azul, que llegó a 63. La diferencia es mínima y, a estas alturas, cualquier detalle puede cambiar la historia.

Los Choriceros estuvieron muy cerca de ampliar su ventaja, pero el Atlético de San Luis les empató de último minuto, y terminaron sumando sólo un punto.

Por su parte, Chivas deja escapar terreno en la tabla anual, ya que cayó de manera contundente ante los Tigres, y se quedó en 60 puntos. Aunque sigue en la pelea, dejó ir la posibilidad de acercarse directamente a la cima. Ahora depende no solo de lo que haga, sino también de lo que Toluca o La Máquina, dejen de hacer.

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Así queda la tabla anual tras la Jornada 14

PosClubPJGEPGF:GCDifPts
1Toluca311810363:27+3664
2Cruz Azul31189457:35+2263
3Chivas31193957:39+1860
4Tigres31168757:32+2556
5América31158848:31+1753
6Pachuca31148942:34+850
7Pumas311212750:40+1048
8Monterrey311371152:46+646
9Tijuana311012944:38+642
10FC Juárez311091248:52-439
11Atlas31991338:53-1536
12Querétaro31981432:47-1535
13Necaxa31961641:52-1133
14León31951730:55-2532
15San Luis31941846:52-631
16Santos Laguna31851839:63-2429
17Mazatlán315101636:57-2125
18Puebla316718

Más que puntos: lo que está en juego para el ganador del año

Y es que no se trata solo del liderato. El primer lugar de la tabla anual otorga un premio económico cercano al millón de dólares, además de beneficios deportivos como el pase a la Concachampions y ventajas en otros torneos.

Por eso, cada punto vale oro en este cierre de torneo, en el que Toluca parte con ventaja a falta de tres fechas de campaña regular, pero con una diferencia mínima. La tabla anual está lejos de definirse, todo lo contrario: se apretó justo cuando más importa.

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