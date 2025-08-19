Ángel Correa revela el motivo por el que dejó al Atlético para jugar en Tigres

El futbolista argentino Ángel Correa llegó a la Liga BBVA MX este Apertura 2025 como uno de los refuerzos bombas del circuito tras estar diez años con el Atlético Madrid.

Desde su llegada a los Tigres se ha convertido en un elemento clave en el ataque de Guido Pizarro; en la Leagues Cup ante los equipos de la MLS ha marcado cuatro goles que lo mantienen como el líder de goleo de la competencia.

¿Por qué se fue Ángel Correa de Tigres?

Previo al partido de cuartos de final ante el Inter Miami, el propio Correa puso fin a los rumores sobre su marcha del Atlético de Madrid al aceptar su llegada a Tigres UANL. En conferencia de prensa explicó que su despedida estaba motivada desde dentro y que fue una decisión meditada. “Era lo que quería, por eso en el último partido que jugamos ahí de local me salió de adentro despedirme así, ya después era decisión del club. Me quedaba un año más de contrato, pero yo sentía que ya, la estaba pasando mal, necesitaba otra cosa, necesitaba un cambio en mi vida”, confesó, “por eso con mi familia decidimos venir a este gran club que es Tigres y ahora estoy disfrutando este presente”, declaró.

Con esto, el campeón del mundo reafirma que su salida del conjunto colchonero fue una decisión tomada por su propio bien, aun cuando Miguel Ángel Gil Marín y Diego Simeone le manifestaron su deseo que permaneciera en el club, pero respetaron su decisión de salir. El traspaso terminó por darse al término de su participación en el Mundial de Clubes y salió como uno de los jugadores más emblemáticos del Madrid, con un total de 469 partidos disputados.

Ángel Correa habló sobre la llegada de Rodrigo de Paul al Inter Miami

Ahora le tocará enfrentarse al Inter Miami en un juego clasificatorio; pero las Garzas tienen en su plantilla a varios viejos conocidos suyos, tanto de clubes pasados como de la Selección de Argentina, tal es el caso de Lionel Messi y Rodrigo de Paul, quienes justamente entraron a la prelista de la última convocatoria que dio a conocer Lionel Scaloni. De este tema también habló Correa: “me enteré que estaba en la prelista de la selección ayer cuando llegamos a Miami, así que una alegría inmensa siempre poder estar en la selección y representar al país. Me enfrento a grandes amigos, grandes compañeros, pero bueno, seguramente ellos van a querer ganar su partido y nosotros de nuestro lado también vamos a preparar el partido para enfrentar y ganarlo”, amenazó Ángel Correa.

En el caso del mediocampista De Paul, compartió equipo con él durante cinco años en la capital de España y de acuerdo a sus propias palabras, desde su llegada a Miami no ha podido convivir con él, pero que él ya sabía de sus planes de salir del Atleti. "Él sabía que yo me iba ir del Atlético y él también me había comentado un poco que tenia la posibilidad de venirse para acá y bueno, es una decisión que él tomó, que necesitaba y que le hace feliz estar acá, contento por él”, declaró Correa a sólo horas de ser su rival en el terreno del Chase Stadium.

