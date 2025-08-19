Mientras Allan Saint-Maximin llegó por 12 millones, esto es lo que pagó América por Priscila Flor da Silva

América cerró un bombazo para el Apertura 2025 tras la llegada de Allan Saint-Maximin, quien ya tiene fecha de debut con los azulcremas . La directiva de Las Águilas desembolsó 12 millones de dólares para fichar al delantero francés proveniente del futbol árabe, una suma realmente importante. Si lo comparamos con el futbol femenil, la diferencia es abismal. Pues Priscila Flor da Silva, una de las jugadoras más destacadas del América, costó apenas 500 mil dólares.

América fichó a Flor da Silva a mediados de 2024 luego de que la delantera brillara con la Selección Brasileña Sub 20. Según diversos reportes, la brasileña firmó un contrato por alrededor de 500 mil dólares, convirtiéndose en el fichaje más caro de la Liga BBVA MX femenil en aquel momento. Sin embargo, esta cantidad de dinero no se puede comparar con los fichajes del primer equipo del América. Mientras tanto, Saint-Maximin se está adaptando a la plantilla azulcrema .

Mexsport Priscila Flor da Silva costó 500 mil dólares

¿Quién es Priscila Flor da Silva?

Priscila Flor da Silva es una delantera de 20 años de edad nacida el 22 de agosto de 2004 en São Gonçalo do Amarante, Brasil, por lo que este próximo viernes cumplirá 21 años. Debutó como jugadora profesional en el año 2021 jugando para el Internacional de Porto Alegre, equipo en el que jugaba antes de fichar por el América femenil. Además, forma parte de la Selección Brasileña femenina, aunque no estuvo en el equipo de la Brasil campeona de la Copa América 2025.

En 2023 fue la máxima goleadora de la Copa Libertadores Femenina con 8 goles en 6 partidos jugados. Por otro lado, la delantera debutó en la selección brasileña en noviembre de 2023, en un amistoso contra Japón, donde anotó su primer gol internacional en la victoria por 4-3. Entre sus logros se encuentran el Campeonato Gaúcho de Fútbol Femenino (2021 y 2023) y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 con Brasil.