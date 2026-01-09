Revelan motivo de la ausencia de Ángel Correa en Tigres

Tras las especulaciones que generó la ausencia de Ángel Correa previo al arranque del Clausura 2026, el técnico de los Tigres reveló las causas por las que no reportó a tiempo.

Guido Pizarro confirmó que hubo un motivo por el que la directiva le permitió al atacante argentino faltar a los entrenamientos de esta semana, de cara al partido de la jornada 1 en la que visitarán al Atlético de San Luis.

Una licencia especial para Correa

Además el “Conde” reveló que “Angelito” llegará a Monterrey este jueves 8 de enero, pero sin aclarar cuándo se integraría con el resto del grupo.

“Le había dado yo la planificación, ya que venía desde el Mundial de Clubes sin descanso, a mí me ocupaba que él se pueda recuperar para que pueda llegar al final de la temporada con más piernas”, aseguró el estratega argentino.

Recordar que Correa arribó al conjunto de la UANL en el verano del 2025, procedente del Atlético de Madrid, de la Liga Española. En su primer torneo en la LIGA BBVA MX demostró ser uno de los mejores fichajes, liderando el equipo hasta la final en la que cayeron con Toluca.

Tigres apostará por jóvenes

En la espera de la contratación de refuerzos, el técnico Guido Pizarro aseguró que le dará más minutos a los canteranos y jóvenes que tiene en la actual plantilla, en especial para este juego ante el equipo potosino.

"Será una oportunidad para chicos que el semestre pasado no tuvieron tanta actividad. Parra (Bernardo), Chicha (Sánchez), Marcelo (Flores) están siempre, y Simeone (Henrique) ya está sumando con nosotros. Mi vocación es sumar la mayor cantidad de jóvenes al plantel profesional", declaró.

Aunque el “Conde” confía en el grupo con el que cuenta, indicó que tampoco se descartan las incorporaciones para este semestre.

“La expectativa y el compromiso a seguir siendo competitivos, a seguir construyendo un equipo de los valores de la institución y que la gente se sienta identificada”, apuntó sobre lo que se vendrá para este nuevo torneo.

