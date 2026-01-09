¡BOMBAZO DE BRAVOS! A nada de firmar a Javier Aquino luego de su turbulenta salida de Tigres

Sin que exista un anuncio OFICIAL del fichaje de Javier Aquino por Bravos de Juárez, todo apunta a que un acuerdo está sumamente avanzado pues en las últimas horas representantes del equipo y la mascota del equipo de nombre Benny, recibieron al ex futbolista de Tigres en el Aeropuerto de Juárez.

Te podría interesar: Cruz Azul será ahora poblano al hacer una mudanza de emergencia al Estadio Cuauhtémoc

Javier Aquino, de 35 años de edad, así tiene una inminente contratación en su quinto equipo en su carrera que está en la recta final. Para Juárez es un gran refuerzo y al hacer quedado cortado y sin renovación con los felinos, el cuadro de Bravos se lo lleva sin costo y como un agente libre sumándose al proyecto de Pedro Caixinha que se arma de un veterano, experimentado y quien aún tiene cuerda para el balompié mexicano.

Te podría interesar: Ex entrenador de Rayados, al borde de la muerte en un accidente lleno de horror

Mascota Benny recibió a Javier Aquino, en Juárez

Javier Aquino llegó la noche de jueves a Juárez, donde la mascota Benny llamó también la atención dando una calurosa bienvenida al jugador quien de inmediato recibió una bufanda del cuadro de la Liga MX y se la colgó en el cuello por lo que parece todo estar cerrado y será un tema protocolario para anunciarlo.

Te podría interesar: La movida estratégica de Mohamed rumbo al Mundial del 2026

Aquino también otorgó fotos a algunos aficionados que se acercaron y con la bufanda bien puesta accedió, por lo que ya es uno más de este equipo que tiene un gran antecedente en el Apertura 2025 llegando a Liguilla.

El proyecto sigue avanzando y Aquino será una gran pieza para transmitir lo que sabe por su paso y debut por Cruz Azul, luego con la aventura de Europa por Villarreal y el Rayo Vallecano y más tarde con Tigres, en donde permaneció 10 años al haber llegado en 2015 y haberse marchado en diciembre del 2025.

Con ese respaldo Aquino no es un jugador más, es un refuerzo que aporta y que tendrá liderazgo en la cancha.