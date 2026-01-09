Ni Rayados ni América; este equipo será el CAMPEÓN del Clausura 2026, según la IA

El torneo Clausura 2026 , correspondiente a la Liga BBVA MX, finalmente ha llegado. Después de muchos días de espera, la primera división vuelve a México este mismo día y, ante ello, luce interesante conocer quiénes son los máximos candidatos a obtener el título, esto de acuerdo con la Inteligencia Artificial.

Los Diablos Rojos del Toluca arriban a este torneo Clausura 2026 como los bicampeones del futbol mexicano, aunque previo a esto América había logrado el campeonato en tres ocasiones consecutivas. Junto a ellos, aparecen otras escuadras como Rayados, Tigres y Cruz Azul que, normalmente, tienen el mismo objetivo en común.

¿Quién será el campeón del Clausura 2026, según la IA?

Se le preguntó a Chat GPT sobre quiénes son los candidatos más grandes a lograr el título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. La IA reveló que no existe una respuesta concreta, aunque sí dejó entrever que sus favoritos para llegar a la gran final son Toluca y Tigres.

Los Diablos Rojos arriban a esta temporada con 12 títulos en su historia y como el segundo más ganador del futbol mexicano junto a Chivas. Tigres, por su parte, cuenta con 8 campeonatos y con sed de revancha luego de lo ocurrido el torneo anterior, mismo en donde precisamente cayó en la final frente a los choriceros.

Del mismo modo, la Inteligencia Artificial considera que Cruz Azul, América y Rayados cuentan con amplias posibilidades de llegar al tramo final de este Clausura 2026 por ser las plantillas más costosas y por contar con proyectos deportivos que tienen como objetivo principal lograr el campeonato.

¿Qué equipos pueden dar la sorpresa en la Liga BBVA MX?

Si bien no se perfilan como los principales candidatos, vale decir que instituciones como Chivas, Pumas y León tuvieron un mercado de fichajes bastante interesante, mismo que puede servir para colocarlos un escalón abajo de los mencionados por la Inteligencia Artificial Chat GPT.