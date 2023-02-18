Ex jugador del PSG asegura que obligaron a Mbappé a quedarse en el PSG

Ángel Di María, quien fuera jugador del Paris Saint-Germain, por siete temporadas entre 2015 y 2022, habló al respecto de su paso por el club de la capital de Francia. El atacante argentino, actual jugador de la Juventus, destacó, entre otras cosas, la renovación de Kylian Mbappé en el verano de 2022.

El autor de uno de los goles en la final de la reciente Copa del Mundo habló para un medio local; el futbolista sudamericano entró en confianza y no solo opinió sobre el nuevo contrato de Kylian Mbappé, sino también sobre su reciente éxito a nivel de selecciones como campeón de la Copa América 2021 y en Qatar 2022.

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Las palabras de Ángel Di María sobre Kylian Mbappé

“En Francia en general, le dieron esta responsabilidad. El francés, el presidente Emmanuel Macron, el PSG le dieron esa responsabilidad. Lo obligaron a quedarse, cuando podía haberse ido. Le dieron este papel tan importante para que fuera él y nadie más”, comentó Ángel Di María sobre Kylian Mbappé; además, añadió que el futbolista francés, a sus 24 años de edad, tiene una extraordinaria carrera por delante.

Ángel Di María vio el desarrolló de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain: el campeón del mundo en Rusia 2018 llegó a la capital de su país tras la campaña 2016-2017 donde destacó con el AS Mónaco al ser campeón de la Ligue 1 y llegar a las semifinales de la UEFA Champions League.

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Los números de Ángel Di María en el PSG

En su paso por el club parisino, Ángel Di María participó en un total de 295 partidos y generó, entre goles y asistencias, 212 anotaciones; además, fue en múltiples ocasiones campeón de la primera división francesa y llegó a la final de la UEFA Champions League en la campaña 2019-2020, que perdió el equipo ante el Bayern Múnich. ‘El Fideo’ se caracterizó por ser considerado con todos los entrenadores que tuvo en el PSG.