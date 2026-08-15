Llegó al Manchester United en 2014 por 75 millones, pero salió del club por diferencias con el DT y 4 goles

El Manchester United es considerado una de las instituciones más grandes e importantes en la historia del futbol mundial, y esto se debe no solo a los campeonatos nacionales e internacionales que tiene, sino también a los futbolistas de élite que han pasado por esta escuadra.

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Sin embargo, y como ocurre con prácticamente todos los equipos, existen jugadores que llegaron como auténticas figuras pero que, sin embargo, no destacaron por problemas dentro y fuera del campo, y posiblemente uno de los más interesantes en este rubro es Ángel di María.

¿Por qué Ángel di María nunca pudo destacar en el Manchester United?

A pesar de haber sido el último gran sudamericano en haber trascendido en el Real Madrid, la realidad es que la etapa de Ángel di María con el Manchester United quedó muy por debajo de las expectativas, aunque esta situación derivó, principalmente, de los problemas que tuvo con su entrenador.

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Fue en el verano del 2014 que Ángel di María llegó al Manchester United proveniente del Real Madrid y como figura en el proyecto de Louis Van Gaal. De hecho, el club pagó alrededor de 60 millones de euros por él y le entregó el número 7, pues lo consideraban una estrella de renombre.

No obstante, el jugador permaneció en la institución inglesa durante una temporada antes de viajar rumbo al PSG. Esto derivó de algunas situaciones de peso, entre las que destacan sus problemas de adaptación, las lesiones que tuvo y, principalmente, los roces que protagonizó con el DT neerlandés, mismos que ocasionaron su salida solo un año después.

¿Cuáles fueron los números de Ángel di María en el Manchester United?

Ángel di María disputó poco más de 2,000 minutos con el Manchester United, convirtiéndose en el equipo que menos oportunidades le dio en Europa. En esta cantidad de tiempo, el Fideo únicamente registró cuatro anotaciones, así como 11 pases a gol en 32 juegos disputados.