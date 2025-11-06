Fue campeón de goleo con América, pero sus problemas extracancha le impideron brillar en Toluca

El Club América terminará la temporada regular del Apertura 2025 enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca, vigente campeón del futbol mexicano y uno de los líderes del torneo. Ante ello, vale la pena recordar a un jugador azteca que formó parte de ambas escuadras con escenarios completamente distintos entre sí.

Nos referimos a Ángel Reyna, un elemento de ataque que destacó por su vibrante técnica individual y también por los conflictos que tuvo dentro y fuera de la cancha. De hecho, fue precisamente este hecho el que le impidió brillar en Toluca pese a haber sido campeón de goleo en América.

¿Por qué Ángel Reyna no brilló en Toluca como sí lo hizo en América?

Ángel Reyna tuvo la oportunidad de estar en varios equipos del futbol mexicano, entre los que destacan San Luis, Necaxa, Rayados, Veracruz, Pachuca y Chivas; sin embargo, en donde más destacó fue en América, institución en la que incluso llegó a ser campeón de goleo en el Clausura 2011 con 13 tantos.

El “Pleititos” formó parte del Club América en distintas facetas, destacando del 2009 al 2012. De hecho, su etapa en la institución azulcrema destacó por sus anotaciones, pues en su camino en Coapa obtuvo 28 goles y 15 asistencias en 103 duelos disputados, contando todas las competiciones.

Desafortunadamente para su causa, Ángel Reyna no tuvo la oportunidad de ser campeón con el conjunto azulcrema, por lo que buscó suerte en otros equipos luego de los infortunios que tuvo con algunos de sus compañeros, entre ellos Aquivaldo Mosqueda a quien llamó "capitán de agua". Fue así cuando, tras una travesía en otras instituciones, llegó al Toluca a inicios del 2018 a fin de volver a recuperar su mejor versión.

Los tristes números de Ángel Reyna en Toluca

Ángel Reyna solamente duró seis meses con el conjunto mexiquense, institución en la que nunca pudo brillar tal y como lo deseaba. Esto es lo que reflejan sus números, pues en el medio año que formó parte de los Diablos Rojos el atacante únicamente registró 2 anotaciones y 4 asistencias en 21 juegos disputados.

