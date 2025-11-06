Formó parte de la AAA y fue despedido de la WWE; hoy podría ganar un Premio Oscar

Son cada vez más los luchadores que han formado parte de empresas como la AAA y la WWE , lo cual hace que estas estrellas sean reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, muy pocos atletas pueden presumir haber estado en ambas y, después, pelear por un Premio Oscar.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Un ejemplo de lo anterior es Karrion Kross, estrella del wrestling que formó parte de la AAA durante un tiempo considerable y que, después de ser despedido de la WWE, comenzó su etapa en el séptimo arte. Hoy, una de sus producciones está cerca de pelear por un Premio Oscar.

¿Quién es Karrion Kross, luchador de la AAA y WWE que podría ganar un Oscar?

Para nadie es un secreto que Karrion Kross es un ferviente admirador del cine; de hecho, una vez superada su etapa como luchador profesional decidió integrarse a este punto con resultados por demás llamativos, pues ahora como productor ejecutivo de un cortometraje está cerca de llegar a los Premios Oscar.

Kross es parte del cortometraje llamado “Blue Evening”, el cual se estrenó en septiembre de este año. Este proyecto deriva de los documentales propios que hizo en su perfil de YouTube y que le dieron la experiencia suficiente para lanzar un proyecto mucho más ambicioso que está cerca de ser condecorado en lo más alto del cine.

Este cortometraje, del que Karrion Kross es productor ejecutivo, ha superado las expectativas y ha recibido miles de elogios a nivel internacional. De hecho, fue el pasado 3 de noviembre cuando se anunció que la cinta es elegible para las nominaciones de la entrega 98 de los Premios Oscar, por lo que será en enero cuando se confirmen a los nominados oficiales para este evento.

¿Cómo fue la etapa de Karrion Kross en la AAA?

Después de hacer sus primeras apariciones en el wrestling en el año 2015, Karrion Kroos tuvo la fortuna de participar en la AAA durante varios meses, hecho que, a su vez, le abrió la puerta a la WWE. En esta empresa, sin embargo, no sobresalió como se esperaba, por lo que al final de su contrato a mediados de este año comenzó su faceta en el mundo del cine.