deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Formó parte de la AAA y fue despedido de la WWE; hoy podría ganar un Premio Oscar

Un luchador, que llegó a formar parte de la AAA y la WWE, podría sorprender a propios y extraños al ganar un Premio Oscar. ¿Quieres conocer su historia?

karrion-kross-aaa-weee-ganador-premio-oscar.png
Canva / Pexels / PNG
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Son cada vez más los luchadores que han formado parte de empresas como la AAA y la WWE , lo cual hace que estas estrellas sean reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, muy pocos atletas pueden presumir haber estado en ambas y, después, pelear por un Premio Oscar.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Un ejemplo de lo anterior es Karrion Kross, estrella del wrestling que formó parte de la AAA durante un tiempo considerable y que, después de ser despedido de la WWE, comenzó su etapa en el séptimo arte. Hoy, una de sus producciones está cerca de pelear por un Premio Oscar.

¿Quién es Karrion Kross, luchador de la AAA y WWE que podría ganar un Oscar?

Para nadie es un secreto que Karrion Kross es un ferviente admirador del cine; de hecho, una vez superada su etapa como luchador profesional decidió integrarse a este punto con resultados por demás llamativos, pues ahora como productor ejecutivo de un cortometraje está cerca de llegar a los Premios Oscar.

Te puede interesar: Aldo de Nigris, la leyenda de Rayados que solo marcó 12 goles con Chivas

Te puede interesar: ¿Qué fue de Cuatrero, luchador que estuvo dos años en prisión?

Kross es parte del cortometraje llamado “Blue Evening”, el cual se estrenó en septiembre de este año. Este proyecto deriva de los documentales propios que hizo en su perfil de YouTube y que le dieron la experiencia suficiente para lanzar un proyecto mucho más ambicioso que está cerca de ser condecorado en lo más alto del cine.

Este cortometraje, del que Karrion Kross es productor ejecutivo, ha superado las expectativas y ha recibido miles de elogios a nivel internacional. De hecho, fue el pasado 3 de noviembre cuando se anunció que la cinta es elegible para las nominaciones de la entrega 98 de los Premios Oscar, por lo que será en enero cuando se confirmen a los nominados oficiales para este evento.

¿Cómo fue la etapa de Karrion Kross en la AAA?

Después de hacer sus primeras apariciones en el wrestling en el año 2015, Karrion Kroos tuvo la fortuna de participar en la AAA durante varios meses, hecho que, a su vez, le abrió la puerta a la WWE. En esta empresa, sin embargo, no sobresalió como se esperaba, por lo que al final de su contrato a mediados de este año comenzó su faceta en el mundo del cine.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×