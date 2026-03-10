¿Ángel Sepúlveda extraña a Cruz Azul? Video de su celebración con Chivas lo demuestra

El fin de semana pasado se vivió una nueva edición del Clásico Tapatío del futbol mexicano, mismo en donde Chivas vino de atrás para derrotar a los Rojinegros del Atlas por 2-1 con gol de penal de Ángel Sepúlveda, delantero mexicano que llegó al Rebaño procedente de Cruz Azul.

La apuesta de Chivas por su cantera

Sepúlveda fue el encargado de colocar el 2-1 final en beneficio de Chivas, quien con este resultado se mantiene entre los primeros tres puestos de la tabla general. Sin embargo, lo que ha llamado la atención fue un video en donde el delantero muestra que aún extraña su pasado en Cruz Azul?

Video demuestra que Ángel Sepúlveda aún extraña a Cruz Azul

Una vez que confirmó su anotación ante Atlas en el Clásico Tapatío del Clausura 2026 Ángel Sepúlveda se quitó el jersey y lo mostró al público; sin embargo, previo a esta situación tocó el mismo e hizo la señal de besarlo, un gesto que finalmente no sucedió luego de que el futbolista “se arrepintiera”.

Cabe mencionar que esta situación no pasó desapercibida por un sector de la comunidad celeste y rojiblanca recordando que, en su paso por Cruz Azul, Sepúlveda sí besaba el escudo capitalino luego de las anotaciones que realizaba, por lo que las comparaciones al respecto se suscitaron desde el principio.

¿Cuáles son los siguientes partidos de Chivas?

Luego de un par de derrotas consecutivas y de haber regresado a la senda del triunfo frente al Atlas, ahora Chivas continúa su preparación rumbo a la Jornada 11 del Clausura 2026 en donde se enfrentará a Santos para, después, jugar su duelo faltante el 18 de marzo frente a León.

Posteriormente, el Rebaño Sagrado visitará el Gigante de Acero para medirse a Rayados para, después, enfrentar a Pumas. Así, los últimos duelos de Chivas en la temporada regular del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX serán ante Tigres, Puebla, Necaxa y Xolos, respectivamente.