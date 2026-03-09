Los 3 mejores agentes libres de cara a la temporada 2026 - 2027 de la NFL

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la temporada 2026 - 2027 de la NFL, esto tan solo semanas después de lo que fue el último Super Bowl en donde las Águilas de Philadelphia aprovecharon su mote de favoritos para obtener un anillo más al vencer a los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Lo anterior sugiere distintos cambios en cada una de las escuadras tanto de la Conferencia Nacional como Americana, mismas que buscarán aprovechar el mercado de “fichajes” para atraer talento a sus equipos. Por tal motivo, aquí conocerás quiénes son los mejores 3 agentes libres rumbo a la NFL 2026 - 2027.

Los 3 mejores agentes libres rumbo a la NFL 2026 - 2027

Aaron Rodgers: A pesar de contar con 42 años de edad, y de dejar un sinfín de dudas en su última temporada en la NFL, Rodgers sigue considerándose uno de los mariscales más destacados que el futbol americano tiene en la actualidad. Y, mientras no anuncie su retiro, puede firmar con cualquier escuadra.

Kenneth Walker : El corredor, que fue parte fundamental de los Halcones Marinos de Seattle con apenas 25 años de edad, es uno de los jugadores más cotizados de la NFL toda vez que no ha firmado un contrato de larga duración, motivo por el cual algún equipo podría aprovechar tal situación.

: El corredor, que fue parte fundamental de los Halcones Marinos de Seattle con apenas 25 años de edad, es uno de los jugadores más cotizados de la NFL toda vez que no ha firmado un contrato de larga duración, motivo por el cual algún equipo podría aprovechar tal situación. Travis Kelce: Con 36 años de edad, y luego de brillar con Kansas City, Travis Kelce forma parte de los agentes libres que buscará cerrar su carrera como profesional de la mejor forma posible. Su valor asciende a los 10 millones de dólares anuales, una cantidad que luce accesible para la mayoría de las escuadras de la NFL.

¿Qué pasa con Trey Hendrickson en la NFL?

Si la lógica impera, y se mantiene con las mismas exigencias que ha demostrado desde hace tiempo, todo haría indicar que Trey Hendrickson saldrá de Cincinnati en busca de un mejor contrato a largo plazo. Ante esto, vale decir que con 31 años de edad puede ser el fichaje estrella de cualquier equipo de la NFL.

