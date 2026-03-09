Fue buscado por Chivas, pero Cruz Azul se lo arrebataría con una millonaria cifra

En medio de un torneo bastante interesante que tanto Chivas como Cruz Azul han tenido hasta ahora, vale decir que la rivalidad entre ambas instituciones no solo ha aumentado dentro del campo, sino también fuera del mismo. Para muestra de ello está un jugador que ha sido vinculado con los dos equipos en el pasado.

Tala Rangel SALVA a Chivas | Toluca vs Chivas | Jornada 8 | CL 2026 | Liga MX

Se trata de César Montes, un futbolista que forma parte de la primera división del futbol ruso, que seguramente estará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 y que, tras sonar para llegar a Chivas en el pasado, ahora puede arribar a Cruz Azul una vez culminado el Mundial.

César Montes, ¿de ser vinculado a Chivas a llegar a Cruz Azul?

En las últimas semanas distintos reportes indican que Cruz Azul aprovecharía el próximo mercado de transferencias; es decir, el que sigue después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para traer de vuelta a César Montes, jugador que forma parte del Lokomotiv del balompié ruso.

Lo curioso de esta situación es que al Cachorro se le vinculó en primera instancia con Chivas en mercados de transferencias pasados, aunque, entre diferencias en cuanto al salario y el deseo del mexicano por permanecer en Europa durante un tiempo más, la apuesta no llegó a buen término.

Ahora, César no vería descabellada la oportunidad de regresar a México con Cruz Azul después del Mundial que será en casa. No obstante, vale decir que la carta del defensor vale alrededor de 7 millones de euros según Transfermarkt, cantidad que los cementeros tendrán que poner sobre la mesa para intentar ficharlo.

¿Cuántos goles tiene César Montes como profesional?

A pesar de ser un defensor central, su altura y buen juego aéreo han hecho que César Montes sea una amenaza en ataque, sobre todo, en duelos a balón parado. Y es que, desde su llegada al futbol profesional, el Cachorro acumula 19 anotaciones en 350 encuentros disputados hasta ahora.

