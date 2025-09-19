Ver GRATIS y EN VIVO Necaxa vs Puebla, partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este VIERNES BOTANERO se inaugura con el partido entre el Necaxa y el cuadro del Puebla, que forman parte de la Jornada 9 de la Liga MX, cotejo que pronostica muchas emociones en el Estadio Victoria de Aguascalientes, el cual podrás ver EN VIVO desde las 6:50 por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del mejor equipo.

Lo que tienes que saber del partido Necaxa vs Puebla

Necaxa vs Puebla: Estadio Victoria

Hora: 6:50 PM

Lugar en el torneo: Necaxa puesto 16 con 6 puntos | Puebla puesto 18 con 4 puntos

Los antecedentes de Necaxa vs Puebal en Liga MX

Previo al juego de Necaxa en contra de Puebla, se recuerdan los últimos cinco partidos entre ambos equipos, destacando una paridad de los de Aguascalientes, con tres victorias, por una de Puebla y un empate. El más reciente sucedió en abril del 2025, durante el Clausura 2025, donde el Estadio Cuauhtémoc fue el escenario del encuentro y Necaxa ganó por 1-0.

Previamente en julio del 2024, en casa de Necaxa lograron una goleada de 4-1 que llamó la atención por los cinco goles que cayeron.

Esta noche desde las 6:50 PM, Puebla buscará cambiar esa tendencia y pegarle al Necaxa en su casa y ante su gente y de paso poner en predicamentos el proyecto de Fernando Gago.

19 abril 2025 – Puebla 0-1 Necaxa

– 13 julio 2024 – Necaxa 4-1 Puebla

– 20 enero 2024 – Puebla 1-2 Necaxa

– 08 octubre 2023 – Necaxa 1-2 Puebla

– 15 abril 2023 – Necaxa 1-1 Puebla

