deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Ver GRATIS y EN VIVO Necaxa vs Puebla, partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Necaxa se enfra a Puebla en partido de la Jornada 9 de la Liga MX, el cual abre el viernes botanero y la fecha en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Necaxa vs Puebla Jornada 9 liga mx
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX
Compartir

Este VIERNES BOTANERO se inaugura con el partido entre el Necaxa y el cuadro del Puebla, que forman parte de la Jornada 9 de la Liga MX, cotejo que pronostica muchas emociones en el Estadio Victoria de Aguascalientes, el cual podrás ver EN VIVO desde las 6:50 por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del mejor equipo.

Lo que tienes que saber del partido Necaxa vs Puebla

Necaxa vs Puebla: Estadio Victoria
Hora: 6:50 PM
Lugar en el torneo: Necaxa puesto 16 con 6 puntos | Puebla puesto 18 con 4 puntos

Te podría interesar: Anthony Martial sufre susto en plena presentación con Rayados, al activarse la alerta sísmica por el simulacro nacional

Necaxa vs Puebla Jornada 9 liga mx

Los antecedentes de Necaxa vs Puebal en Liga MX

Previo al juego de Necaxa en contra de Puebla, se recuerdan los últimos cinco partidos entre ambos equipos, destacando una paridad de los de Aguascalientes, con tres victorias, por una de Puebla y un empate. El más reciente sucedió en abril del 2025, durante el Clausura 2025, donde el Estadio Cuauhtémoc fue el escenario del encuentro y Necaxa ganó por 1-0.

Previamente en julio del 2024, en casa de Necaxa lograron una goleada de 4-1 que llamó la atención por los cinco goles que cayeron.

Te podría interesar: Rayados le contesta a Pumar sobre haberle ganado el fichaje de Anthony Martial

Esta noche desde las 6:50 PM, Puebla buscará cambiar esa tendencia y pegarle al Necaxa en su casa y ante su gente y de paso poner en predicamentos el proyecto de Fernando Gago.

  • 19 abril 2025Puebla 0-1 Necaxa
  • 13 julio 2024Necaxa 4-1 Puebla
  • 20 enero 2024Puebla 1-2 Necaxa
  • 08 octubre 2023Necaxa 1-2 Puebla
  • 15 abril 2023Necaxa 1-1 Puebla

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×