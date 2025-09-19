Esta es la estrategia de Gabriel Milito que a muchos todavía no les convence, pero con la que derrotó al América
El nuevo sistema de juego de Gabriel Milito que implementó no es vistoso, pero le funcionó para quietarle al América el invicto del Apertura 2025
Gabriel Milito sorprendió a propios y extraños con su nueva estrategia, pues priorizó el futbol defensivo, planteamiento que le resultó al ganar el Clásico Nacional al América, que marchaba como invicto en el Apertura 2025 . El argentino tal parece que así jugará de ahora en adelante, según lo declaró un formador de entrenadores.
Enrique Contreras Rebollo, director del Instituto de Capacitación para el Futbol (ICAFUT), declaró recientemente que Milito priorizará el juego defensivo y aprovechará los espacios para contraatacar, como lo hizo en el partido pendiente de la jornada 1 ante Tigres , en el que el club tuvo demasiadas llegadas, pero no las pudo concretar ante la fata de claridad de sus jugadores.
“Gabriel ya no se come el cuento de protagonizar el partido, sino que más bien genera un planteamiento donde prioriza lo defensivo que le hace sumar puntos. Él busca una opción diferente, que es atacar a los espacios. Me parece que esos manos a manos que tuvo [Armando] ‘La Hormiga´ González frente a Nahuel es la muestra de este ataque”, refirió Contreras Rebollo.
Así jugó Gabriel Milito el Clásico Nacional América vs Chivas
Gabriel Milito utilizó una línea de 5 en la zona defensiva en el Clásico Nacional entre América y Chivas, planteamiento que no se le había visto, pues un partido antes, enfrentó a Cruz Azul con una formación 3-4-1-2. Pese a que la estrategia del argentino fue criticada por cierto sector de la afición, le dio una victoria ante el acérrimo rival.
¿Qué opinan los expertos acerca del nuevo planteamiento de Gabriel Milito?
El formador de entrenadores reconoció que el cambio de planteamiento de Gabriel Milito fue inteligente, pues ya le ha dado 4 de 6 unidades posibles, luego de sufrir 4 derrotas en el Apertura 2025. Sin embargo, Enrique mencionó que la única deficiencia del club es la falta de contundencia de sus jugadores.
Contreras Rebollo puso como ejemplo el partido de Tigres, el cual Chivas supo aprovechar los espacios, aunque no supo concretar las jugadas, por lo que dejaron escapar 2 puntos fundamentales en la lucha por meterse en la zona de Play-in. “Me parece que el planteamiento, debido a los resultados anteriores, es muy inteligente para seguir sumando puntos”, concluyó el director del ICAFUT.