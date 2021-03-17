Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Animés y Juegos Olímpicos, un concepto innovador

No cabe duda que los japoneses se pintan solos para desarrollar proyectos con gran creatividad y vanguardismo, y en los Juegos Olímpicos no serán la excepción.

Animés de los países

Escrito por: Andrea Sola

No cabe duda que los japoneses se pintan solos para desarrollar proyectos arquitectónicos impresionantes; que tienen escenarios naturales inigualables, y que son ejemplo de creatividad y vanguardismo.

En esta ocasión, para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, un grupo de artistas japoneses están realizando un animé para cada país, inspirándose en su historia, colores y bandera, para recrear un toque único con la esencia de cada lugar.

Por si te interesa: Las mujeres más presentes que nunca en el deporte

Los animés son un género de animación de origen japonés que se caracteriza por un grafismo crudo y argumentos que frecuentemente tratan temas fantásticos o futuristas.

Esta iniciativa, llamada World Flags, demuestra que Japón está haciendo todo lo posible para crear una experiencia inigualable en éstas olimpiadas, aún con todo los obstáculos que se han presentado alrededor de este magno evento deportivo. Este país se ha propuesto que sea una atracción a nivel mundial y esto lo hace muy significativo.

La bandera de México ha sido uno de los animés favoritos hasta ahora, y es el único animé que porta consigo un animal y como podría ser de esperarse, este animal es un águila posada en el brazo del personaje con las alas extendidas y actitud imponente. El atuendo del personaje viste los tres colores de la bandera con un dibujo de la serpiente en el atuendo.

Animé de México

Es de llamar la atención que, mientras un sector de la población en Japón pide que se cancelen los juegos por riesgo de contagios por Covid-19, otros se inspiran en la fiesta deportiva del mundo para ponerle pasión a la espera de la justa deportiva.

Por si te interesa: Los grandes ausentes en la convocatoria de la Selección Azteca

Estos artistas están pensando incluso hacer historietas y hasta una película con algunos de los personajes. Habría que ver qué opinan los países involucrados al respecto, pero definitivo esto marca un punto a favor de los japoneses.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP