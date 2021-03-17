Animés y Juegos Olímpicos, un concepto innovador

No cabe duda que los japoneses se pintan solos para desarrollar proyectos arquitectónicos impresionantes; que tienen escenarios naturales inigualables, y que son ejemplo de creatividad y vanguardismo.

En esta ocasión, para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, un grupo de artistas japoneses están realizando un animé para cada país, inspirándose en su historia, colores y bandera, para recrear un toque único con la esencia de cada lugar.

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Los animés son un género de animación de origen japonés que se caracteriza por un grafismo crudo y argumentos que frecuentemente tratan temas fantásticos o futuristas.

Esta iniciativa, llamada World Flags, demuestra que Japón está haciendo todo lo posible para crear una experiencia inigualable en éstas olimpiadas, aún con todo los obstáculos que se han presentado alrededor de este magno evento deportivo. Este país se ha propuesto que sea una atracción a nivel mundial y esto lo hace muy significativo.

La bandera de México ha sido uno de los animés favoritos hasta ahora, y es el único animé que porta consigo un animal y como podría ser de esperarse, este animal es un águila posada en el brazo del personaje con las alas extendidas y actitud imponente. El atuendo del personaje viste los tres colores de la bandera con un dibujo de la serpiente en el atuendo.

Es de llamar la atención que, mientras un sector de la población en Japón pide que se cancelen los juegos por riesgo de contagios por Covid-19, otros se inspiran en la fiesta deportiva del mundo para ponerle pasión a la espera de la justa deportiva.

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Estos artistas están pensando incluso hacer historietas y hasta una película con algunos de los personajes. Habría que ver qué opinan los países involucrados al respecto, pero definitivo esto marca un punto a favor de los japoneses.