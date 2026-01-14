Anmar Al Haili, dueño del Al-Ittihad quiere fichar a MESSI: “le ofrecería un contrato donde podría pagar la cantidad que quisiera”

Lionel Messi es para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, y la Copa del Mundo ganada en Qatar aumentó ese gran legado , lo que ha orillado a Anmar Al Haili, dueño del Al-Ittihad a lanzar un contundente mensaje en el que afirma querer fichar a Messi para el futbol árabe, dándole la libertad de elegir sus ganancias, es decir un cheque en blanco.

Y es que está convencido que Messi es el mejor de la historia, por lo que no duda que cualquer costo, por más grande que este sea, valdrá la pena si se trata de tener a Lionel Messi en su equipo.

El millonario árabe además pone a relucir su riqueza al subrayar que inclusive puede darle un contrato vitalicio, por la cantidad que Messi quiera, es decir que hasta su muerte le pagaría algo nunca antes visto.

"Si Messi acepta firmar con el Al-Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría pagar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida", afirmó el árabe Anmar Al Haili.

Expuso que no piensa en ganancias económicas, como boletos vendidos, camisetas, abonos y otras formas de recuperar lo invertido, pues siendo sincero su placer es tener al mejor del mundo en la cancha con su equipo.

"Tener a Messi aquí en Arabia Saudí vistiendo la camiseta del Al-Ittihad, el beneficio económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol".

Mundo del futbol, se ilusiona con un reencuentro entre Messi y Cristiano en Arabia

En esa Liga juega Cristiano Ronaldo, con el Al Nassr y aunque solo fue una declaración, no un interés real, los aficionados del mundo se han ilusionado con poder ver de nuevo a Lionel Messi y a CR7 dentro de la misma competencia local, cómo sucedió en España cuando se enfrentaban con el Barcelona y Real Madrid, momentos que han quedado en la historia.