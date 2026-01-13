Cristiano Ronaldo podría estar ausente en la reinauguración del Estadio Azteca y esto lo confirmaría

Desde mayo de 2024, el Estadio Azteca (ahora Banorte) inició una importante remodelación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aún no volvió a albergar ningún evento. La FMF sabe de las expectativas que existen en torno a su reinauguración, por lo que organizó un amistoso de lujo entre la Selección Nacional y Portugal . Sin embargo, un elemento clave podría fallar: Cristiano Ronaldo.

En una de las últimas pruebas antes de la cita mundialista, los dirigidos por Javier Aguirre se medirán en Ciudad de México al seleccionado luso, vigente campeón de la UEFA Nations League y candidato a quedarse con la Copa del Mundo . Tras confirmarse, la noticia despertó la ilusión de los aficionados, especialmente por la presencia de Ronaldo... aunque esta no fue confirmada.

¿Jugará Cristiano Ronaldo el amistoso entre México y Portugal?

Al tratarse de un juego de exhibición, el Bicho no estaría obligado a sumarse al resto de sus compañeros para enfrentar a la Selección Nacional. "Por política interna, Portugal no le puso cláusulas de participación a Cristiano Ronaldo para partidos amistosos", reveló este lunes Ivar Sisniega, presidente de la FMF.

El amistoso esta previsto para el último fin de semana de marzo, lo que afectaría a la decisión de CR7. La Saudi Pro League seguirá en juego en esas fechas y es muy posible que el Al-Nassr se encuentre en la lucha por los primeros puestos, lo que podría provocar que el exdelantero del Real Madrid opte por no viajar con Portugal y centrar todos sus esfuerzos allí.

¿Cuándo se juega el amistoso entre México y Portugal en el Estadio Azteca?

La Selección Mexicana se enfrentará a Portugal en el renovado Estadio Banorte (antes Azteca y llamado Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026) el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Si bien resta confirmar la participación de Ronaldo, se espera que figuras como Vitinha, Bernardo Silva o Bruno Fernandes, entre otras, si estén presentes.