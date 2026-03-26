Anselmi, Almeyda y los técnicos de lujo que podrían volver pronto a la Liga BBVA MX

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ha entrado en su fase final previo a la Liguilla, por lo que luce complicado que alguna institución cambie de DT en este periodo de tiempo. Sin embargo, para la próxima temporada muchos entrenadores, entre ellos Martín Anselmi y Matías Almeyda, estarán en el radar del futbol mexicano.

cruz azul

Martín Anselmi tuvo un corto, pero interesante paso por Cruz Azul hace un par de años hasta antes de dejar al club para cumplir su sueño de llegar a Europa con el Porto. Matías Almeyda, por su parte, fue campeón con Chivas en 2017 y, a partir de ahí, ha deambulado en otros equipos del viejo continente.

¿Qué técnicos, como Almeyda y Anselmi, podrían llegar a la Liga BBVA MX?

Además de elementos como Martín Anselmi y Matías Almeyda, la Liga BBVA MX cuenta con otras opciones realmente interesantes de cara al próximo torneo. Entre ellos se encuentra Robert Dante Siboldi, quien ya sabe lo que es ser campeón en México con Santos y Tigres.

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También aparece en este listado Hernán Crespo, quien recientemente fue despedido del Sao Paulo y que en el pasado ya ha sido vinculado con la Liga BBVA MX. Aunado a él aparece Ricardo Ferretti, un viejo lobo de mar que, a pesar de su longevidad, no se ha retirado por completo de la dirección técnica.

Otro elemento que podría recibir una nueva oportunidad en la Liga BBVA MX es nada más y nada menos que Doménec Torrent tras el desafortunado paso que tuvo con Rayados. Finalmente, tampoco se puede descartar a Juan Carlos Osorio, un perfil que gusta mucho dentro de la primera división nacional.

¿Qué técnicos mexicanos están disponibles actualmente?

La baraja también se compone de entrenadores mexicanos que están en la búsqueda de una oportunidad más en la Liga BBVA MX, siendo el más destacado Jaime Lozano luego del paso que tuvo por los Tuzos del Pachuca. A esta lista también se le une Miguel Herrera, cuyo pasado más cercano fue su triste salida del cuadro de Costa Rica.