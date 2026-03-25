Estas son las 10 MEDALLAS que México obtuvo en la Copa Centroamericana y del Caribe de Judo 2026

La Delegación que representó a México en uno de los últimos torneos continentales dejó grandes sensaciones con miras a lo que se viene en los próximos años. Esto guarda estrecha relación con la Copa Centroamericana y del Caribe de Judo, misma en donde los nacionales sumaron un total de 10 medallas.

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Se sabe que el judo se ha convertido en uno de los deportes que más crecimiento ha tenido en cuanto a resultados al interior de México se refiere. Un ejemplo de lo anterior es precisamente esta Copa Centroamericana y del Caribe, misma en donde los resultados superaron las expectativas.

¿Cómo le fue a México en la Copa Centroamericana y del Caribe de Judo 2026?

México logró consolidarse como una de las potencias en este torneo luego de sumar un total de 10 medallas, mismas que lo colocaron en el segundo lugar de la Copa Centroamericana y del Caribe de Judo Panamá 2026 solo por debajo de Cuba, otra potencia a nivel mundial.

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Y es que, de las 10 medallas obtenidas en total, tres de ellas fueron de oro. La primera de estas fue cortesía de Prisca Awiti a través de los 66 kilogramos, mientras que la segunda se dio por obra de Gilberto Cardoso en los 81 kilos. Finalmente, Diego Díaz también obtuvo el oro en los kilogramos.

México también obtuvo una plata en esta Copa Centroamericana y del Caribe de Judo por obra de Alexis Esquivel en los más de 100 kilogramos. Finalmente, las seis preseas restantes llegaron a través de Moisés Rosado (60 kg), Robin Jara (66 kg), Samuel Ayala (81 kg), Victor Ochoa (100 kg), Edna Carrillo (48 kg) y Paulina Martínez (52 kg).

¿El judo será una disciplina en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

La respuesta es sí. Tal y como ocurrió en los JJOO pasados, el judo formará parte de los deportes que se presenten en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por tal motivo, estos resultados hacen soñar a México en torno a una buena participación en esta justa olímpica.