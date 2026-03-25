Fracasó en el América y todos lo querían fuera, hoy es un ídolo del futbol de España

El Club América atraviesa por una de las crisis más importantes que ha vivido en los últimos años gracias a la cantidad de derrotas que ha sufrido en el Clausura 2026. Y, mientras el club sufre de este lado del charco, en Europa uno de sus exfutbolistas no deja de brillar con su equipo actual.

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Fue hace más de tres años cuando el Club América confirmó la llegada de Juan Otero, un futbolista sudamericano que llegó con un gran cartel pero que, sin embargo, se marchó con más pena que gloria de la institución. Hoy por hoy, el extremo es uno de los mejores jugadores de la segunda división de España.

Juan Otero, de fracasar en América a ser el mejor jugador de la segunda división española

Nacido en Colombia el 26 de mayo de 1995, Juan Otero es un futbolista que se desempeña como extremo por ambas bandas y que ha logrado colocarse como el jugador más importante de la temporada actual del Sporting Gijón, equipo que se mantiene en la zona media de la tabla general en LaLiga 2.

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Y es que, en 26 partidos disputados a lo largo de la temporada (sumando 2,159 minutos), el exfutbolista del América registra 10 goles y 10 asistencias, números que nunca pudo alcanzar en Coapa a pesar de las constantes oportunidades que recibió en el terreno de juego.

Fue en enero del 2022 cuando América lo fichó procedente de Santos a cambio de 4 millones de euros, según Transfermarkt. Tristemente para la causa azulcrema, Otero nunca pudo ser un futbolista rentable en el club, pues este únicamente jugó 11 partidos en donde solo registró una anotación.

¿Juan Otero estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si bien el futbolista de 30 años de edad ha tenido una destacada participación en la temporada 2025 - 2026 de España, la realidad es que luce complicado que forme parte de la Selección Colombiana que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias al increíble nivel de varios de sus futbolistas, sobre todo, en dicha posición.