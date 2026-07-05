¡GORDON SACA UN RIFLAZO! Inglaterra pone a temblar a México con un potente disparo
Inglaterra encendió las alarmas con una de sus llegadas más peligrosas del partido. Anthony Gordon encontró espacio y sacó un potente disparo que hizo reaccionar a toda la defensa mexicana.
¡PRIMER GRAN AVISO DE INGLATERRA! Anthony Gordon apareció con determinación en el ataque inglés y sacó un potente disparo que puso a trabajar a la zaga mexicana en este emocionante duelo de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.