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¡GORDON SACA UN RIFLAZO! Inglaterra pone a temblar a México con un potente disparo

Inglaterra encendió las alarmas con una de sus llegadas más peligrosas del partido. Anthony Gordon encontró espacio y sacó un potente disparo que hizo reaccionar a toda la defensa mexicana.

Por: Azteca Deportes

¡PRIMER GRAN AVISO DE INGLATERRA! Anthony Gordon apareció con determinación en el ataque inglés y sacó un potente disparo que puso a trabajar a la zaga mexicana en este emocionante duelo de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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