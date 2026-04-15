¡En suspenso el futuro de Anthony Martial en Rayados!

La inactividad de Anthony Martial luego de haber sido separado del grupo por aparentes problemas disciplinarios tiene en suspenso el futuro del atacante francés en los Rayados, ante la posibilidad de que salga a la brevedad de la institución.

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El ex futbolista del Manchester United dejó de ser convocado en los últimos dos partidos del Monterrey dentro de la LIGA BBVA MX, sin que se esclarezca por completo cuál es su situación en el equipo que dirige actualmente Nicolás Sánchez. Sin embargo, medios locales han especulado sobre que las personas que representan al delantero galo están negociando con la directiva del conjunto regiomontano para terminar la relación contractual que apenas se firmó el año pasado.

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¿Sigue su carrera en la MLS?

Fuentes extraoficiales indican que Martial tendría opciones para emigrar a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, luego de que su paso por la Sultana del Norte no fuera lo esperado para ninguna de las partes.

Aunque hasta el momento, el club no ha informado sobre la decisión que tomarán con el atacante que llegó procedente del AEK Atenas de la liga de Grecia. Esto mientras el conjunto regiomontano todavía busca clasificar a la Liguilla en el torneo Clausura 2026.

Los números de Anthony Martial en Rayados

El delantero francés llegó a los Rayados en septiembre del 2025, como un “fichaje bomba”, pero hasta el momento su aportación ha sido muy limitada y lejos de las expectativas que generó por su pasado en Europa. Entre los dos torneos, Martial acumula 17 partidos en la LIGA BBVA MX, en los que solo ha conseguido un gol y dos asistencias, mismos que se dieron en el encuentro ante el Mazatlán de la fecha tres del actual certamen.

Contando los duelos de la Concacaf Champions Cup, la historia es la misma, ya que Anthony apenas suma una asistencia en los tres juegos que tiene en esta competición.

Cabe señalar que, el francés no tiene actividad desde el 18 de marzo de este año, cuando disputó 60 minutos en el partido de vuelta contra Cruz Azul de los octavos de final de la “Concachampions”.

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