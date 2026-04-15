“La mejor noticia para nosotros”: Nicolás Larcamón abre la polémica tras eliminación de Cruz Azul

Nicolás Larcamón abrió la polémica con sus recientes declaraciones tras la eliminación de Cruz Azul en Concachampions. El conjunto celeste quedó fuera del torneo tras caer por 4-1 en el global ante LAFC en los Cuartos de Final. La Máquina tenía el objetivo de defender el título que consiguió la temporada pasada, pero no pudo cumplir y ahora la afición apunta al entrenador argentino como el máximo culpable.

Sus palabras en conferencia de prensa no ayudaron demasiado. Larcamón dejó entrever que la eliminación en la Concacaf Champions Cup le otorgará ventajas a su equipo pensando en su desempeño en la Liga BBVA MX. De acuerdo al director técnico argentino, el equipo podrá tener una mejor preparación física y táctica para los próximos partidos al no tener que afrontar una doble competencia, palabras que no cayeron nada bien en la afición.

“La eliminación nos da una oportunidad de enfocarnos, de tener más tiempo de recuperación y preparación”, fue lo que expresó Larcamón en primera instancia, aunque remarcó que esa ventaja no es suficiente si no se aprovecha con determinación y esfuerzo: “La mejor noticia es que el grupo está recontra determinado. El equipo quiere más que nunca”.

TE PUEDE INTERESAR:



La afición no perdona a Larcamón

Ante estas palabras, los aficionados de Cruz Azul no pudieron ocultar su enojo al quedar eliminados del torneo. “Eres el campeón actual de la Concachampions. Tenías que defenderla a muerte y fue humillado por LAFC. Ahora dice que va por la liga, yo no le creo nada”, expresó un fanático.

“Ahora resulta que fue una victoria el quedar eliminados de Concachampions, denle las gracias a LAFC por quitarles ese ‘gran peso de encima’”, esbozó otro aficionado. Las redes sociales se inundaron de este tipo de comentarios y la relación entre Larcamón y la afición está más tensa que nunca.

Fans o Aficion during the game Atlas vs Cruz Azul, corresponding to Liga BBVA MX Super Cup (Champion of Champions), at Dignity Health Sports Park Stadium, on June 26, 2022.



Fans o Aficion durante el partido Atlas vs Cruz Azul, correspondiente a la Supercopa de la Liga BBVA MX (Campeon de Campeones), en el Estadio Dignity Health Sports Park, el 26 de junio de 2022.

Cruz Azul va por la Liga BBVA MX

Tras la eliminación en Concacaf, La Máquina se centrará en ser campeón del futbol mexicano: “Tenemos un objetivo claro, un solo enfoque. Queremos ganar la liga y estamos dispuestos a luchar por eso”, insistió el entrenador al saber que solamente peleará por la Liga BBVA MX.

Larcamón cerró la conferencia con un mensaje hacia la afición celeste: “Vamos por eso, vamos por el campeonato”. El equipo se mantendrá enfocado en la recta final del torneo local y buscarán dar el golpe en liga tras el fracaso internacional.

