Leyendas México vs Brasil; ¿cuándo será el juego, a qué hora y qué futbolistas están invitados?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los eventos deportivos más interesantes y esperados que habrá a lo largo de este año. El duelo de leyendas entre la Selección de México y el combinado de Brasil finalmente está aquí, por lo que es preciso que conozcas cuándo y dónde será el juego.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

A lo largo de los últimos años la Selección de México se ha destacado por contar con varios juegos amistosos a fin de conmemorar a las leyendas que el país ha tenido en las últimas décadas. Su siguiente gran reto es Brasil, una de las selecciones más importantes de todos los tiempos.

¿Cuándo y a qué hora será el juego de leyendas entre México y Brasil?

Lo primero que tienes que saber es que el juego de leyendas entre México y Brasil se llevará a cabo este mismo mes, más precisamente el domingo 19 de abril del 2026. El mismo se programó en la Ciudad de México, en uno de los inmuebles más históricos que hay en el país.

Te puede interesar: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo; ¿quién tiene más minutos jugados en Copas del Mundo?

Las leyendas ya tienen su lugar. ¿Y tú? 🇲🇽⚽🇧🇷



El 19 de abril, México y Brasil se vuelven a ver las caras en el @EstadioBanorte. Una noche que no se va a repetir. Asegura tu boleto en @Fankisports.



📅 19 de abril

🏟️ @EstadioBanorte

🎟️ Boletos en Fanki: https://t.co/AYNvR17QRm… pic.twitter.com/PI0FbdcuLm — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 9, 2026

Se sabe que el juego entre México vs Brasil se realizará en la cancha del Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, en punto de las 5 de la tarde, por lo que los boletos ya están disponibles a través de la plataforma Fanki, la cual es la encargada de este tipo de eventos deportivos.

¿Qué leyendas de México y Brasil estarán en este juego?

En la Selección de México destacan nombres que, en su momento, fueron ídolos de la escuadra nacional, entre los que aparecen Rafael Márquez, Jesús Corona, Andrés Guardado, Jared Borguetti, Oribe Peralta, Oswaldo Sánchez y Pavel Pardo, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, del otro lado del charco las cosas son bastante similares a través de jugadores que incluso alcanzaron el campeonato mundial. Y es que, además de Ronaldinho (que jugó con Querétaro en 2015), la escuadra carioca presentará a elementos como Marcelo, Adriano, Gilberto Silva y Lucio.