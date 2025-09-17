Berterame presume llegar a una selecta lista en la historia de los Rayados

Germán Berterame hizo historia este fin de semana después de ser el anotador del gol del triunfo con el que los Rayados vencieron por la mínima al Querétaro en su partido del domingo en el Estadio La Corregidora.

Con esta anotación el delantero de la “Pandilla” ya presume estar en una selecta lista de jugadores del club regiomontano, además de ayudar a los dirigidos por Domènec Torrent a mantenerse en la cima de la LIGA BBVA MX tras ocho jornadas disputadas del Apertura 2025.

Germán, adentró del Top

“Berte” ingresó al Top-10 de los máximos goleadores en la historia del Monterrey al llegar a 60 tantos con estos colores, con lo que se rompió el empate en la décima posición que tenía con dos jugadores emblemáticos como Francisco Javier “El Abuelo” Cruz y Ubirajara Chagas.

El también delantero de la Selección Mexicana tenía desde la Fecha 3 sin mover las redes en la liga, cuando marcó un hat-trick ante el Atlas, hasta antes de esta nueva anotación contra los Gallos Blancos, que lo pone con 5 dianas en la lucha por el título de goleo de este certamen.

Actualmente Joao Pedro del Atlético San Luis lidera este rubro en el torneo, con 6 goles, seguido también por Sergio Canales de los Rayados y Ángel Sepúlveda de Cruz Azul con 5 tantos, respectivamente.

Los otros delanteros que podría superar

Germán Berterame puede seguir escalando lugares en esta lista histórica de la “Pandilla”, ya que Alfredo “Alacrán” Jiménez está en el noveno puesto con 63 tantos, mientras que Guillermo Franco está en el octavo peldaño con 66 dianas.

Le siguen Rubén Romeo Corbo, con 70 goles y Milton Carlos, que logró 72 anotaciones entre los elementos que podría acechar “Berte” en este torneo, o muy seguramente hasta el siguiente año.

En cambio, el atacante naturalizado todavía está muy lejos del Top-5 de goleadores de todos los tiempos de los Rayados:

1. Rogelio Funes Mori 160

2. Humberto “Chupete” Suazo 121

3. Mario de Souza Mota “Bahía” 96

4. Dorlan Pabón 88

5. Aldo De Nigris 83

