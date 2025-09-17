¡Es de familia! Padres e hijos que le han anotado al América con Chivas

‘La Hormiga’, como es apodado, replicó algo que su padre —del mismo nombre, aunque conocido como ‘Mandín'— hizo en dos ocasiones: anotarle al América con la camiseta de las Chivas.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Chivas sufre sensible baja por lesión que impactará en la ofensiva rojiblanca

De esta manera, los González se convirtieron en la quinta dupla ‘papá e hijo’ del Rebaño Sagrado que le hacen al menos un gol al acérrimo rival.

ÚLTIMA HORA: Estos fueron los 4 GOLES con los que Pumas derrotó al Mazatlán en la Jornada 8 del Apertura 2025

Las otras cuatro duplas que le han marcado al América

1- Luis y Salvador Reyes

‘Chava’ Reyes es, probablemente, el mejor futbolista en la historia de la institución tapatía y ostenta, además, la distinción de máximo anotador del Clásico de México, con 13 dianas, pero su padre, Luis Reyes, jugó para el mismo club un par de décadas antes. En los 40, le marcó seis veces al América, de acuerdo con varios registros de la época.

2- Javier y Eduardo de la Torre

El ‘Ingeniero’ (Javier) de la Torre es el entrenador más exitoso que han tenido las Chivas; por haber comandado la era del ‘Campeonísimo'; sin embargo, muchos años antes, también forjó una carrera como futbolista y ésta fue absolutamente rojiblanca porque ahí militó desde su debut hasta el retiro. En ese periodo, le anotó cinco veces a las águilas. Su hijo, ‘Yayo’, un centro delantero nominal de los años 80, también fue referencia en la Perla Tapatía y le metió dos goles a los de Coapa.

3- Raúl, Omar (padre) y Omar (hijo) Arellano

La dinastía más prolífica de los Clásicos en México. Raúl ‘La Piña’ Arellano fue un ídolo ‘chiva’ y mundialista con México. Le anotó en cinco ocasiones al América, sin imaginar que, en eras distintas, su hijo y su nieto lo emularían, aunque con cuotas menores: uno y cuatro goles, respectivamente.

4- José y José Gutiérrez

El ‘Pelón’ Gutiérrez, que defendió la causa del Guadalajara entre 1943 y 1948, le festejó una vez al odiado rival y también lo hizo su retoño, un férreo lateral izquierdo que heredó el apodo y el amor por los colores. Símbolo de la entidad en los años 80 y también pudo marcarle un tanto al conjunto azulcrema.

Te puede interesar: Javier Aguirre tendría borrado a un DELANTERO de próximas convocatorias y se aleja del Mundial del 2026