El flamante refuerzo de Rayados de Monterrey un día fue el sustituto de Chicharito

Parece que hay humo blanco en el campamento de los Rayados de Monterrey en su búsqueda de un delantero centro para este Torneo Apertura 2025. Anthony Martial es el nombre que se reveló hace pocas horas para reforzar al conjunto albiazul. El delantero francés de 29 años de edad dejaría la disciplina del AEK de Atenas para enfilarse con el conjunto mexicano.

Hace precisamente una década, Martial llegó como el refuerzo bomba del Manchester United por 60 millones de euros procedente del Mónaco en busca de suplir justamente a Javier Hernández. El ‘Chicharito’ regresó del préstamo que tuvo con el Real Madrid entre septiembre de 2014 y julio de 2025, posteriormente fue vendido al Bayer Leverkusen y el francés se quedó con su puesto como delantero titular.

Números en el Manchester United

El nacido en Massy, Francia registró 90 goles y 54 asistencias en 317 partidos a lo largo de siete años que defendió la camiseta de los Red Devils. Posteriormente fue cedido al Sevilla de España y su carrera empezó a ir en decadencia. De hecho, Martial no fue renovado por el United y tampoco comprado por el conjunto español, por lo que se convirtió como agente libre.

Con su carta en la mano, Martial fichó en septiembre de 2024 con el AEK de Atenas y se puso bajo las órdenes de un viejo conocido del futbol mexicano; Matías Almeyda. En el balompié helénico, fue de más a menos con sus nueve tantos y dos asistencias en 24 compromisos con el club griego.

Ahora, sería la primera vez que Martial juegue en un continente diferente a Europa y llegaría a un cuadro repleto de europes. Sergio Canales, Óliver Torres y Sergio Ramos lo esperan en el vestidor, además de Lucas Ocampos y Jesús Manuel Corona, quienes fueron compañeros de Anthony en el Sevilla.