Raúl Jiménez recibió una oferta de sueldazo por este equipo de la Liga BBVA MX y lo rechazó

Raúl Jiménez fue pretendido por un equipo regio antes de que firmara renovación de contrato con Fulham de la Premier League hasta el Mundial 2026 . El equipo de la Liga BBVA MX le ofreció un sueldazo al delantero, pues en la mesa le puso un cheque en blanco para que él pusiera la cifra, propuesta que rechazó, pues su intención fue quedarse en Europa.

Jiménez despreció una gran propuesta, según diversos medios, aunque de momento se desconoce si fue Rayados o Tigres el club que intentó fichar al seleccionado mexicano. Cabe destacar que el delantero está cada vez más cerca de convertirse en el máximo anotador de México, luego del gol que le marcó en el empate 2-2 ante Corea del Sur en la Fecha FIFA de septiembre .

Raúl Jiménez ha sido pretendido en reiteradas ocasiones por equipos de la Liga BBVA MX, pero la más reciente fue la de un club regio que le ofreció un sueldazo a fin de ficharlo. La razón del porqué rechazó la propuesta es debido a que se quiere mantener en la élite del futbol, a fin de llegar de la mejor manera al Mundial 2026.

Jiménez tiene como objetivo alcanzar a Javier “Chicharito” Hernández como el máximo anotador de la Selección Mexicana, al cual se acerca cada vez más, al estar a solo 2 tantos de Jared Borgetti y a 8 de delantero de las Chivas.

El jugador del Fulham, además, tiene como prioridad regresar al América y no a otro club de la Liga BBVA MX, pues así lo ha manifestado en diferentes entrevistas: “Sé que es cerrarme las puertas en otros equipos en México, pero es lo que yo siento”, declaró en octubre de 2024.

Raúl, a sus 34 años, le queda mínimo un año en Europa, pues es el tiempo que le queda con el Fulham, aunque puede continuar su carrera en otro equipo o liga de menor envergadura, pues la edad le juega en contra.