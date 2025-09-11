Rayados tiene amarrado un FICHAJE BOMBA y apuesta por un francés que además le roba a Pumas

El delantero Anthony Martial está casi cerrado como nuevo jugador de Rayados de Monterrey de acuerdo a múltiples reportes, que dan por un hecho que el jugador francés ha llegado a un acuerdo por lo que dejará al AEK Atenas en donde estaba jugando para sumarse a esta nueva aventura en México.

Recalcan que el jugador está condicionado a estudios médicos, pero que ya está acordada su transferencia con el equipo de Monterrey en donde tendrán un trabuco para aspirar a seguir en la cima y luego pensando en el campeonato.

Otro punto que ha desatado la conversación, es que Pumas estuvo muy cerca de ser el equipo que lo firmara para este torneo, inclusive la afición universitaria ya lo veía como virtual fichaje para sumarlo a Ramsey, Keylor Navas y compañía, pero parece que la oferta de Rayados de Monterrey convenció en muchos sentidos y Pumas se ha quedado con el deseo de tener a Anthony Martial jugando en Ciudad Universitaria.

🚨🇲🇽 Anthony Martial to Monterrey, here we go! Deal in place with Rayados as he will play with Sergio Ramos.



Green light arrived from AEK Athens to let Martial travel for medical and contract signing in Mexico. ⚡️🇫🇷 pic.twitter.com/SxSYNf4LhR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

¿Quién es Anthony Martial, el jugador que tendría Rayados de Monterrey?

Anthony Martial es un atacante de origen francés, que nació el 5 de diciembre de 1995 en Massy, Francia. Sus características son velocidad, regate y capacidad para ofender como extremo o centro delantero, y será decisión de Domènec Torrent sobre su posición. Desde joven fue considerado una promesa del fútbol de su país, destacando por su estilo explosivo y su habilidad para definir en espacios reducidos.

Arrancó su carrera profesional en el Olympique de Lyon, donde debutó en 2012, pasó más tarde al Monaco, club en el que se consolidó como titular y con apenas 19 años, fue fichado por el Manchester United. En el club inglés vivió altibajos.

En 2022 estuvo en el Sevilla FC de España, pero sin mucho que rescatar. Tras su regreso a Inglaterra, perdió protagonismo y Martial firmó con el AEK Atenas que ahora lo transfiere a Monterrey.

A nivel internacional, ha sido parte de la selección francesa desde 2015, aunque sin consolidarse como titular fijo. Su talento sigue siendo reconocido, y aún tiene margen para recuperar protagonismo.