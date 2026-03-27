El equipo de la Liga BBVA MX contra el que podría debutar Antoine Griezmann siendo jugador del Orlando City

Antoine Griezmann fue presentado oficialmente como jugador del Orlando City el pasado martes 24 de marzo, pero tendrá que esperar para vestir la indumentaria morada de 'Los Leones' de la Florida y el primer partido oficial del delantero francés campeón del mundo en Rusia 2018 podría darse ante un equipo de la Liga BBVA MX.

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Antoine Griezmann podría debutar ante Rayados de Monterrey

Antoine Griezmann continuará jugando con el Atlético de Madrid por lo que resta de la temporada y una vez terminado su contrato con los Colchoneros podrá incorporarse al Orlando City; sin embargo su debut con el equipo de la MLS podría postergarse hasta agosto.

El delantero francés podría ver sus primeros minutos de acción con el Orlando City en la Leagues Cup 2026 cuando su equipo se enfrente a los Rayados de Monterrey el día 6 de agosto.

El segundo juego de Griezmann con el Orlando también sería ante un equipo de la Liga BBVA MX, en este caso ante el Club León en la segunda fecha de la Leagues Cup y cerrarían actividad ante el Atlético de San Luis.

First look at his new playground 👀 pic.twitter.com/ej3BhMZBX2 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Cabe señalar que los Rayados de Monterrey intentaron fichar a Griezmann; sin embargo, el delantero francés finalmente se decantó por el equipo de la Florida como su siguiente destino.

Además de enfrentar a Antoine Griezmann en la Leagues Cup, los Rayados de Monterrey también se enfrentarán al Inter Miami de Lionel Messi en esta edición.

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