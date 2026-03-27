Cuánto cuesta ver a LAFC vs Cruz Azul en vivo en la Concacaf Champions Cup 2026

El cruce entre LAFC y Cruz Azul promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. El partido, correspondiente al choque de ida, se jugará el próximo 7 de abril en el BMO Stadium de Los Ángeles, un escenario en el que el conjunto angelino intentará sacar ventaja de su localía antes de visitar a La Máquina en la vuelta.

Parte del atractivo de esta cita es el hecho de que enfrenta al Cruz Azul, campeón defensor del torneo, con uno de los cuadros de MLS que más veces ha alcanzado esta instancia en sus participaciones recientes.

Precio de los boletos para el partido entre LAFC vs Cruz Azul

En el mercado actual, el rango publicado para este LAFC vs Cruz Azul va desde los $133.28 dólares hasta los $600 dólares, dependiendo de la zona elegida dentro del inmueble angelino. Eso permite decir que las alternativas más económicas parten, en términos prácticos, desde los $135 dólares en las localidades más alejadas, mientras que también aparecen opciones más cercanas por el orden de los $200 dólares; de hecho, otra plataforma ubica el precio promedio del evento en $236 dólares. Para quien tenga mayor presupuesto, hay asientos premium que rondan los $600 dólares por boleto y, en algunos casos, incluso rebasan ampliamente esa cifra inicial.

Si la idea es asegurar lugar con tiempo, la ruta más simple es la compra online , ya que LAFC mantiene habilitado su apartado oficial de entradas donde podrás consultar disponibilidad, locaciones y precios. En una serie con tanta atención, revisar desde ahora las zonas del estadio puede marcar la diferencia entre pagar cerca de los $135 dólares o brincar a sectores alrededor de los $200 dólares, e incluso a espacios premium bastante más caros. La expectativa de una buena entrada también es alta por la presencia de la afición local y por el arrastre que tiene La Máquina entre seguidores mexicanos e hispanos en Estados Unidos.

Cruz Azul buscará una victoria clave de visitante

Este enfrentamiento no parte de cero. La única vez que ambos clubes se midieron fue en los cuartos de final de 2020, una eliminatoria que, por las alteraciones del calendario provocadas por la pandemia, terminó resolviéndose a un solo partido en Orlando.

Aquella noche, Carlos Vela abrió la cuenta para el cuadro angelino y luego Kwadwo Opoku firmó el tanto decisivo para el 2-1 sobre Cruz Azul, que había pegado primero con Yoshimar Yotún. Ese antecedente le da un matiz especial a la serie de 2026, porque La Máquina llega con memoria pendiente y el LAFC con el recuerdo de una clasificación que todavía pesa en la conversación entre ambas aficiones.

Desde la mirada celeste, sacar un resultado competitivo en California puede cambiar el tono completo de la llave. El segundo capítulo ya está agendado para Puebla, así que un empate o una ventaja mínima en Los Ángeles le permitirían a Cruz Azul administrar mejor la presión y encarar la vuelta con mayor tranquilidad. Del otro lado, el conjunto angelino sabe que hacerse fuerte en casa es casi una obligación si quiere viajar a México con un panorama más estable y con opciones claras de cerrar la eliminatoria a su favor.