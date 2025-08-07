¡BOMBAZO! Colocan a Antoine Griezmann en la Liga BBVA MX como REFUERZO

Tal parece que la Liga BBVA MX sigue atrayendo figuras del futbol internacional, al menos eso señalan los rumores en redes sociales. Luego de las incorporaciones de Sergio Ramos, James Rodríguez, Keylor Navas y Aaron Ramsey con diversos equipos, Antoine Griezmann ha generado revuelo y conversación en el futbol mexicano.

Antoine Griezmann sería refuerzo de Monterrey

Diversos rumores desde la Sultana del Norte, señalan que el delantero de Francia, quien fue Campeón del Mundo en Rusia 2018, sería pretendido por Monterrey para sumarse a sus filas para suplir la salida de Nelson Deossa, quien es nuevo jugador del Real Betis.

A pesar de que Antoine Griezmann tiene contrato con los ‘Colchoneros’ hasta 2027, se dice que el atacante de 34 años de edad podría cambiar de aires ya que Rayados tendría la posibilidad de pagar por los servicios del futbolista que tiene un precio aproximado a los 18 millones de euros.

Y es que cabe recordar, que el conjunto de ‘La Pandilla’ tuvo participación en el Mundial de Clubes 2025, competencia en la que Monterrey vio una suma total de 21 millones de dólares tras quedar eliminado a manos del Borussia Dortmund en la instancia de Octavos de Final.

Jugando para el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann tiene una marca de 445 partidos jugados, mismos en los que registra 198 goles y 93 asistencias.

Entre otras marcas, el francés tuvo paso por el FC Barcelona, donde vio 102 encuentros con 35 anotaciones y 17 pases de gol. El inicio de la carrera del Campeón del Mundo con Francia en 2018, fue en las filas de la Real Sociedad, con quienes jugó 202 compromisos dejando 52 goles y 18 asistencias.

¿Qué detendría el fichaje de Griezmann con Rayados?

A pesar de que en redes sociales se habla del interés de Monterrey por Antoine Griezmann, la posibilidad de firmarlo luce muy complicada, pues el alto suelo que percibe el delantero sería un impedimento para cerrar el contrato ya que el futbolista del Atleti cobraría alrededor de 11 millones de euros de acuerdo a Salary Sport.

