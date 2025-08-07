¡Queda UN LUGAR! ELIMINADOS de La Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2025

La Jornada 3 de la Leagues Cup 2025 culmina este jueves 7 de julio, fecha en la que se definen los Cuartos de Final en el certamen que mide a los equipos de la Liga BBVA MX ante las escuadras de la Major League Soccer.

Con un formato en el que clasifican cuatro equipos de cada Liga, en el lado del futbol mexicano queda un boleto restante por el que compiten FC Juárez y Puebla. Por ahora, ‘La Franja’ se ubica en el cuarto puesto de la tabla de la Liga BBVA MX a espera del juego de los Bravos ante New York RB.

Al momento, Toluca, Pachuca y Tigres tienen su lugar asegurado en la Fase Eliminatoria de la Leagues Cup 2025. Los ‘Diablos Rojos’ consiguieron 8 puntos y se colocaron en la cima de la tabla. Por su parte, los ‘Tuzos’ ocuparon el segundo puesto con 7 unidades y la escuadra de la UANL tuvo un registro de 6 puntos para clasificar a 4tos de Final.

Es decir, Mazatlán, Pumas, Atlético de San Luis, Necaxa, Tijuana, América, Monterrey, Chivas, Cruz Azul, León, Santos, Querétaro y Atlas ya se encuentran eliminados. Incluso, hay equipos que disputaron la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025 sin posibilidad alguna de avanzar a la siguiente ronda debido a sus resultados en sus primeros dos compromisos.

Partidos de Leagues Cup 2025 | Jueves 7 de agosto

Cincinnati vs Chivas - 17:00 Hrs.

Monterrey vs Charlotte - 17:30 Hrs.

New York RB vs FC Juárez - 17:30 Hrs.

Cruz Azul vs Colorado - 18:30 Hrs.

LA Galaxy vs Santos - 21:15 Hrs.

Tras el cierre de la Jornada 3, los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 se van a disputar el 19 y 20 de agosto con horarios por definir.

