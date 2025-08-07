¡Toda de Efraín Juárez! Pumas sella su primer FRACASO en la Leagues Cup 2025

Pumas ha quedado eliminado de la Leagues Cup 2025. Luego de perder contra el Inter de Miami en la Jornada 3, el Club Universidad Nacional se despide del certamen internacional y hay un claro culpable tras el resultado en la cancha del Chase Stadium: Efraín Juárez.

El entrenador mexicano sella su primer fracaso al frente de un nuevo proyecto, ese que tuvo una reestructura para el Torneo Apertura 2025 trayendo varios refuerzos como Keylor Navas, Aaron Ramsey, Pedro Vite y Álvaro Angulo. A pesar de que el guardameta de Costa Rica no estuvo en el terreno de juego por estar suspendido por una tarjeta roja, la culpa no fue de Miguel Paul, portero que hizo su debut en el arco auriazul. Y es que el equipo del Pedregal hizo un buen primer tiempo. Con gol de Jorge Ruvalcaba, la escuadra de la UNAM se puso arriba y tal parece que quisieron resguardar la ventaja, pues se vieron alcanzados por un tanto de Rodrigo De Paul que marcaría el 1-1 antes del descanso.

Pumas sigue padeciendo en defensiva. Nathan Silva, Rubén Duarte y Pablo Bennevendo no son garantía de nada. Atrás, al momento el único rescatable es Álvaro Angulo, zaguero que acaba de llegar al equipo y que ha dado buenas actuaciones.

Para la segunda parte del partido, Pumas no tuvo idea de nada. Como si quisieran alargar el compromiso para intentar buscar la instancia de penales teniendo como rivales a Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia, Sergio Busquets, Jordi Alba. Universidad Nacional tuvo suerte al no ver a Lionel Messi por lesión, pues de estar en la cancha el equipo de la Liga BBVA MX solo hubiera hecho más notable el miedo de enfrentar a futbolistas de renombre internacional.

En Pumas parece que el equipo no sabe competir en partidos importantes. Esos en los que se tiene que responder cuando se busca avanzar a una siguiente instancia. Se fue la posibilidad de la Leagues Cup 2025 y de momento, queda la esperanza del Torneo Apertura 2025, certamen que va a disputar su cuarta fecha este fin de semana. En la Jornada 4, Pumas recibe a Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario en un partido que promete ser una fiesta por el debut en casa de Keylor Navas. No obstante, los aficionados no podemos seguir viviendo de ilusiones luego de 14 años sin campeonatos. Efraín Juárez y Universidad Nacional tienen mucho que trabajar.

