Antonieta Gaxiola y los atletas olímpicos que han estado en el Exatlón México

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de la que será, sin duda, una de las ediciones más importantes y llamativas de este reality show de TV Azteca. La novena temporada del Exatlón México está a la vuelta de la esquina, por lo que es preciso conocer el nombre de los atletas olímpicos que, así como Antonieta Gaxiola , han estado en este programa.

Mamá de Daniel Corral fue impulsora de su carrera

Antonieta Gaxiola formó parte de la primera temporada del Exatlón México, misma en la que llegó a la parte final de la competición. Desde ese momento, la pedalista sinaloense se ganó el cariño de chicos y grandes, aunque vale decir que no es la única deportista que sueñan o, bien, ha estado en unos Juegos Olímpicos.

¿Cuándo son los siguientes Juegos Olímpicos?

Luego de lo vivido en París hace un año, es preciso mencionar que los siguientes Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, del 21 de julio al 6 de agosto del año 2028.

¿Cuándo inicia la novena temporada del Exatlón México?

Antonio Rosique, conductor del Exatlón México, confirmó que la novena temporada comenzará oficialmente el próximo lunes 1 de septiembre. De esta forma, como previa se llevará a cabo en primera instancia el Exatlón Cup, el cual medirá a lo mejor de lo mejor de cinco países distintos.

¡ES OFICIAL! Tenemos fecha para el gran estreno de Exatlón Cup y Exatlón Draft 'El ascenso'. 🔥



El reality deportivo más grande de todos los tiempos está de regreso, así que nos vemos este 1 y 8 de septiembre por @AztecaUNO. ¡No están listos para todo lo que llegará a Exatlón… pic.twitter.com/wxHO7rIaLI — Exatlón México (@ExatlonMx) August 13, 2025

¿Qué atletas regresarán al Exatlón Cup?

Se sabe que 12 atletas regresarán para esta nueva edición del Exatlón Cup, seis rojos y seis azules. Los participantes que volverán a las playas de República Dominicana son los siguientes: Nataly Gutiérrez, Paulette Gallardo, Mati Álvarez, Daniel Corral, Heliud Pulido, Mario Osuna, Heliud Pulido, Ernesto Cazares, Javi Márquez, Koke Guerrero, Ximena Duggan, Doris del Moral y Evelyn Guijarro.

¿Qué atletas olímpicos han estado en Exatlón además de Antonieta Gaxiola?

Así como Antonieta Gaxiola, existen otros elementos que han buscado su pase a unos Juegos Olímpicos (o que han formado parte de algunos) y que también pasaron por el Exatlón México. Entre estos destacan nombres como Kenia Lechuga, Zudikey Rodríguez, Rommel Pacheco o Daniel Corral, quien es esposo de la pedalista.

Así como ellos, otros elementos como Patrik Loliger, Misael Rodríguez, Iridia Salazar, Lino Muñoz, Tamara Vega, Jahir Ocampo, Heliud Pulido y Carolina Mendoza también han tenido esta oportunidad.