VIDEO: Revive el golazo de Juan Antonio Portales contra Rangers

Este martes 14 de mayo del 2024, el mexicano Juan Antonio Portales marcó un golazo en el partido de Dundee FC vs Rangers. El gol llegó al minuto 40 del primer tiempo y le dió la ventaja de 0-2 ante Dundee.

El gol fue una excelente definición del mexicano pues llegó el centro por la banda de la izquierda de Owen Dodgson y Juan hizo un excelente movimiento ya que terminó rematando de espaldas dando la media vuelta y el contacto lo hizo con su taco. El balón terminó entrando al fondo de las redes.

MEXICO’S JUAN PORTALES WITH A BEAUTY FOR DUNDEE 😤

Rangers fans are BOOING their side in the first half 😬 pic.twitter.com/M9R6lq1pvW

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 14, 2024