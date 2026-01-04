Tras el debut de Julián Araújo: ¿cuántos futbolistas mexicanos han jugado en Escocia?

Lamentablemente para Julián Araújo, su carrera no se ha consolidado como le gustaría en territorio europeo. Sin embargo, el mercado invernal le permitió concretar una nueva oportunidad, ahora en Escocia. Recién contratado por el Celtic, debutó en un duelo de suma importancia ante Rangers, y aunque el equipo perdió… se espera que este país sea el que le permita ser el defensivo derecho que tanto prometía. Por ello, es buen momento para recordar a todos los mexicanos que pasaron por la nación escocesa.

¿Cuántos mexicanos han pasado por el futbol de Escocia?

En total, son 3 (Celtic, Dundee y Rangers) los clubes que le brindaron la oportunidad a los futbolistas aztecas en el balompié de dicho país. El primero, y quien se indica como el que abrió ese camino, fue el hoy técnico de los Pumas. Por ello, desde aquel momento, fueron 8 (ya contando a Julián Araújo) los mexicanos que pisaron y jugaron en las canchas escocesas.

Efraín Juárez - Celtic

Julián Araújo - Celtic

Carlos Peña - Rangers

Eduardo Herrera - Rangers

César Garza - Dundee

Antonio Portales - Dundee

Diego Pineda - Dundee

Víctor López - Dundee

Curiosamente, el club que más oportunidades le ha dado a los futbolistas mexicanos es un modesto equipo llamado Dundee. En los años recientes la forma de trabajar de la institución recayó en contratar juveniles mexicanos a los que se les vio cierta proyección, aunque la realidad es que ninguno pudo consolidarse de manera total… salvo el caso de Antonio Portales.

¿Julián Araújo podrá trascender en una liga con pocos mexicanos históricamente?

Aunque recientemente la liga de Escocia recibió a ciertos futbolistas, el jugador mexicano en general no ha tenido un éxito trascendente en esta parte del balompié europeo. Sin embargo, se espera que Julián rompa con esa racha. Lamentablemente, desde su fichaje con el Barcelona, el defensa no ha tenido grandes presentaciones en el Viejo Continente. Salvo una primera etapa muy productiva con Las Palmas, el lateral derecho simplemente no ha encontrado su lugar en el mundo. Por ello, esta podría ser su última oportunidad en el nivel de élite.