Anuncian los horarios OFICIALES de las Semifinales de la Concachampions 2026

La Concacaf Champions Cup o también conocida como Concachampions ha revelado los horarios oficiales de las Semifinales, etapa en la que están involucrados Toluca y Tigres por parte de liga MX y Nashville así como LAFC por la MLS.

El equipo de Tigres se enfrenta al verdugo de las Águilas, en tanto que Toluca hará lo propio con el equipo que superó a Cruz Azul en los Cuartos de Final. Así a las Semis avanzó una paridad de dos escuadras por Liga.

Estos son los horarios de la Concachampions 2026 en su etapa de Semifinales

Partidos de ida Semifinales Concachampions 2026

-Nashville vs Tigres | martes 28 de abril 18:30 HRS

-LAFC vs Toluca | miércoles 29 de abril 20:30 HRS



Partidos de vuelta Semifinales Concachampions 2026

-Tigres vs Nashville | martes 5 de mayo 19:30 HRS

-Toluca vs LAFC | miércoles 6 de mayo 19:30 HRS

Te podría interesar: Arabia Saudita despide a entrenador y le da 5 millones de euros en su adiós

Semifinals matchups and schedule confirmed 🗓️✅



The road to the Final is set! ➡️🏆



Read more: https://t.co/MGIATIIdHO 🔗 pic.twitter.com/AaCfoTmcqg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 17, 2026

El trajín que viene para Tigres y especialmente para Toluca

Ahora que han llegado hasta la antesala de la Final de la Concachampions, resulta imposible voltear a ver lo que les depara a Tigres y especialmente a Toluca, pues estos partidos casi pegados a la Liguilla, pero también a la convocatoria de la Selección Mexicana que tendrá su concentración el 6 de mayo y donde el equipo bicampeón tendrá a Alexis Vega, Jesús Gallardo, Everardo López y posiblemente Marcel Ruiz.

Es decir para la vuelta de las Semifinales ese grupo de jugadores quedarán descartados en el caso de Diablos.

Tigres en ese sentido podría tener la baja de Angulo. El que pase a la Final podría dar ventajas al rival por la importancia de elementos que pierda.