Selección DESPIDE a su entrenador, a días de la Copa Mundial de LA FIFA 2026 TM

Hervé Renard, timonel francés que tenía el mando de la Selección de Arabia Saudita hasta hace algunas horas, ha sido despedido en ese combinado nacional a menos de dos meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, lo que es una fuerte sacudida por el proyecto que se corta y el que se tiene que edificar de manera apresurada.

Hervé Renard había regresado en 2024 al banquillo de Arabia Saudita para vivir su segundo ciclo mundialista, fue el estratega que terminó de encaminar a los árabes al certamen del 2026 y pese a ello no pudo sostener su posición en el conjunto que está ubicado en el Grupo H de la Copa del Mundo en donde también están ubicados España, Cabo Verde y Uruguay.

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Hervé Renard, lamenta despido de Arabia Saudita y su distanciamiento con el Mundial

Orgulloso de su trabajo como entrenador, Hervé Renard dejó su trabajo no sin antes recordar que llevó a Arabia Saudita a dos Mundiales, el de Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026.

“Así es el fútbol. Arabia Saudí se ha clasificado para el Mundial siete veces, dos de ellas conmigo al mando. Solo hay un entrenador que los ha dirigido tanto en las eliminatorias como en el Mundial; ese soy yo, en 2022. Al menos quedará ese sentimiento de orgullo”, acotó Hervé Renard.

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Herve Renard head coach of Saudi Arabia during the Quarter Finals match between Mexico (Mexican National team) and Saudi Arabia as part of the 2025 CONCACAF Gold Cup at State Farm Stadium, on June 28, 2025 on Glendale, Phoenix Arizona, United States.|Adrian Macias/Adrian Macias

¿Quién tomará el cargo como DT de Arabia Saudita?

Georgios Donis, entrenador griego y quien trabaja en la Saudi Pro League en el Al-Khaleej es quien está más adelantado para tomar las riendas del equipo, y su gestión en ese país le permite estar más cerca de los jugadores relevantes y se estima pueda cumplir con el reto.

Hervé Renard y el supuesto acuerdo para dejar el cargo en Arabia Saudita

Fuentes locales señalan que en el despido se llegó a un acuerdo por 5 millones de euros para que Hervé Renard se fuera del puesto como entrenador de Arabia Saudita de forma adelantada en su contrato.

Esta salida ha generado opiniones con los aficionados locales, que no dan crédito a un cambio tan repentino y cuando los periodos de trabajo están tan escasos.

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