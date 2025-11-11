Apertura 2025: Estos es TODO lo que tienes que saber sobre el formato Play-In

La mejor época del año, en cuanto al apartado futbolístico, ha llegado. El torneo Apertura 2025 finalmente ha terminado, por lo que aquí conocerás todos y cada uno de los detalles que forman parte del Play-In, formato que ha dejado más dudas que certezas desde su implementación.

Lo primero que tienes que saber es que, lejos de lo que ocurría hace varios años, ahora mismo son 10 equipos de los 18 los que tienen la oportunidad de ser campeones de la Liga BBVA. Si tu equipo desea ingresar a la Liguilla del Apertura 2025 a través del Play-In, entonces esta información es para ti.

¿Qué es y cómo se juega el Play-In?

El Play-In es un sistema de clasificación en el que cuatro equipos se tienen que enfrentar por el pase a Liguilla, aunque de un modo un tanto extraño. Aquí, el séptimo clasificado recibirá en su estadio al séptimo, y si lo vence, entra directo a Liguilla. Si este pierde, entonces tendrá una posibilidad más contra el ganador entre el 9no y el 10mo nuevamente en su casa, aunque si lo logra entrará como el octavo mejor de la clasificación general.

Aquí, por ejemplo, es el décimo lugar quien tiene todo para perder, pues además de superar un primer partido de visitante, si obtiene el triunfo tiene que enfrentarse nuevamente en un juego de vida o muerte ante el perdedor del partido anterior para, ahora sí, buscar su pase a Liguilla.

¿En qué fechas se disputará el Play-In?

Considerando que se llevará a cabo una Fecha FIFA durante esta semana, el calendario de la Liga BBVA mx visualiza los primeros dos encuentros del Play-In para el 20 de noviembre; ante ello, el último partido correspondiente a esta etapa se podría llevar a cabo el domingo 23 del mismo mes.

¿Qué equipos forman parte del Play-In?

Después de lo visto en la temporada regular, vale decir que las cuatro escuadras que obtuvieron su pase a esta ronda fueron los Xolos de Tijuana, los Bravos de Juárez, los Tuzos del Pachuca y los Pumas de la UNAM, quienes entraron prácticamente de último minuto y se enfrentarán respectivamente de acuerdo a este orden a las 21:00 y 19:00 horas.

¿Qué equipos están calificados a la Liguilla directa del Apertura 2025?

Son seis las instituciones del futbol mexicano que lograron su pase a la Liguilla del Apertura 2025 de manera directa; es decir, sin tener que pasar la instancia de Play-In. Estos son los siguientes: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América , Rayados y Chivas.