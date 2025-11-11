¿Carta a Santa Claus? Estos son los jugadores que América podría fichar rumbo al Clausura 2026

El parón por la Fecha FIFA, así como por el Play-In del Apertura 2025 , permite analizar un poco a los equipos que se mantienen a la espera de comenzar la Liguilla del futbol mexicano. Uno de ellos es el Club América, el cual ya estaría analizando posibles fichajes para el siguiente torneo.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Para nadie es un secreto que la plantilla del América no se compara a la que tuvo durante el tricampeonato que logró hace un año. Ante ello, existen algunos futbolistas que han brillado en estos últimos meses y que, posiblemente, sean del interés de la institución azulcrema para el Clausura 2026.

¿Qué estrellas de la Liga BBVA MX podrían llegar al América para el próximo torneo?

El caso más sonado es el que Agustín Palavecino, quien según algunos periodistas ya estaría apalabrado para llegar al América para el Clausura 2026 luego del gran nivel que ha mostrado con el Necaxa y después de que el argentino desee dar el siguiente paso en su etapa en la Liga BBVA MX.

Otro futbolista que tuvo un gran torneo fue Emiliano Gómez, jugador uruguayo que fue de lo más rescatable del Club Puebla en los últimos seis meses. Así como él, la escuadra azulcrema voltería directamente al Atlético de San Luis por dos elementos en concreto: Salles-Lamonge y Juan Sanabria.

Finalmente, un futbolista que no estaría en el radar de algunos aficionados, pero que también tuvo un torneo bastante llamativo como defensor central, fue Santiago Homenchenko. Por supuesto que, para la contratación de algún elemento, el América primero tiene que deshacerse de algún activo no nacido en México.

¿Qué jugadores podrían salir del América para el próximo torneo?

Para que futbolistas lleguen a Coapa algunos deben salir, es una realidad. Ante este hecho, y sin ser nada oficial hasta ahora, se habla de la posibilidad de que elementos como Igor Lichnovsky, Víctor Dávila , Rodrigo Aguirre y Kevin Álvarez abandonen la escuadra capitalina en los próximos meses.